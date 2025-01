foto: Patrick Wind - 112Groningen

Maandagmiddag zijn twee voertuigen op elkaar gebotst op de N7 ter hoogte van afrit Europapark. Dat schrijft 112 Groningen. Het ongeluk veroorzaakte een file.

Het is niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen. Ten minste één van de auto’s moest wordt weggesleept. De politie onderzoekt op dit moment wat de oorzaak is van het incident. Mogelijk speelde de hagelbui een rol.