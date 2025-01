Fietsflat bij Hoofdstation wordt gesloopt, vervanger aan noordzijde

Foto: Gemeente Groningen

De fietsflat bij het Hoofdstation wordt vanaf vandaag verwijderd. ProRail en de aannemer hebben de ruimte nodig voor werkzaamheden.

Het demonteren en afvoeren van de fietsflat duurt ongeveer twee weken. Op de plek van de fietsflat, bij de Kiss & Ride en de taxistandplaats aan de zuidzijde van het station, komt een depot voor de tijdelijke opslag van de gerestaureerde monumentale stationskappen.

Omdat er aan de noordkant van het Hoofdstation geen ruimte is om extra fietsenrekken bij te plaatsen, is er een tijdelijke stalling aan de zuidkant van het station aangelegd. In deze tijdelijke stalling aan de Achterweg kunnen ongeveer duizend fietsen staan, driehonderd minder dan in de fietsflat. Het is de bedoeling dat vooral de fietsers uit het zuiden van de stad hiervan gebruik gaan maken.

Van 16 mei tot 5 juli rijden er geen of minder treinen van en naar het Hoofdstation. In deze periode zal er bij station Groningen Europapark extra stallingsruimte zijn. De tijdelijke stalling blijft staan totdat de nieuwe fietstunnel en ondergrondse fietsenstalling onder het Hoofdstation opengaan. Naar verwachting is dat in de tweede helft van 2026. Dan is er bij het Hoofdstation plaats voor 16.500 fietsen.