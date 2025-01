FC sleept punt uit het vuur in restant tegen Heracles

Foto: sportphotoagency.com

FC Groningen heeft dinsdagavond met 1-1 gelijkgespeeld tegen Heracles. In Almelo werd er in de ‘uitspeelwedstrijd’ niet meer gescoord.

De wedstrijd werd op 21 december vorig jaar in de 78ste minuut gestaakt nadat er rumoer was ontstaan op één van de tribunes. Een fan van FC Groningen was toen van een tribune gevallen. Heracles was in die wedstrijd op 1-0 gekomen door een doelpunt van Luka Kulenovic. Romano Postema maakte in de tweede helft gelijk door een strafschop te benutten. FC Groningen diende dinsdagavond met dezelfde spelers te starten die op het moment van het staken in het veld stonden. Dat waren er tien, want Marco Rente had na 75 minuten twee keer geel en dus rood gekregen. Joey Pelupessy die toen nog voor de FC speelde, maar inmiddels in België speelt, werd vervangen door Tika de Jonge.

Tijdrekken

De opdracht die trainer Dick Lukkien de spelers mee had gegeven was duidelijk: probeer de 1-1 te behouden. Spelers namen om die reden alle tijd. Dit kwam doelman Vaessen op geel te staan. Nadat hij al een aantal keren alle tijd had genomen om uit te trappen, is het in de 86ste minuut dat Heracles een grote kans krijgt omdat Vaessen de bal losliet. De doelman vindt het een overtreding en is boos op de scheidsrechter. De gebeurtenissen zijn samen voldoende voor de gele kaart. Een aantal minuten eerder was er voor Heracles ook al een grote kans. Doordat Stam de bal verloor, volgde er een hoekschop die door Damon Mirani over het doel van Vaessen gekopt werd.

Schwalbe

Mede door het tijdrekken werden er negen minuten blessuretijd toegevoegd. Heracles was daarin nog twee keer gevaarlijk. In de 93ste minuut vond Heracles dat het een strafschop had verdiend na een overtreding van Tika de Jonge. De scheidsrechter vond de valpartij van Mimeirhel Benita echter een schwalbe: hij kreeg geel. In de 97ste minuut werd een schot van Sem Schepermans geblokt waardoor de bal naast het doel van Vaessen ging.

Door het gelijke spel heeft de FC nu 21 punten uit 20 wedstrijden en staat het op de veertiende plaats. Komend weekend wacht de uitwedstrijd tegen Sparta.