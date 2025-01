FC Groningen zonder Marvin Peersman en Marco Rente tegen Sparta

Bron foto: aromano / Flickr / CC 2.0-by

FC Groningen moet het zondag in Rotterdam tegen Sparta doen zonder de verdedigers Marvin Peersman en Marco Rente.

Rente zit nog een schorsing uit en Peersman is geblesseerd. Afgelopen dinsdag liep Peersman in het restant tegen Heracles een breuk in zijn middenvoetsbeentje op.

Het duel tussen Sparta en FC Groningen is een waar zes puntenduel in de onderste regionen van de eredivisie.

Sparta staat met 17 punten uit 20 wedstrijden zestiende en dat betekent aan het einde van de rit nacompetitie tegen degradatie. FC Groningen staat twee plekken hoger en heeft vier punten meer dan Sparta.

“Sparta is een ploeg die bij ons in de buurt staat op de ranglijst”, aldus trainer Dick Lukkien. “Ik zeg het vaker; wij moeten elke week goed zijn om een resultaat te kunnen halen. Dat vraagt ook een vorm van verbetenheid en ik constateer met genoegen dat we daar ook steeds beter in worden en groeiende in zijn”.

De aftrap in ‘Het Kasteel’, de thuisbasis van Sparta is zondag om 16.45. De wedstrijd staat onder leiding van Alex Bos.