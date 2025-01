FC Groningen verslaat Heerenveen in Derby van het Noorden

FC Groningen heeft zaterdagavond in een uitverkochte Euroborg de Derby van Noorden tegen SC Heerenveen met 1-0 gewonnen. De Groningers waren in de eerste helft al gevaarlijk, mede door grote kansen van Brynjolfur Willumsson en Stije Resink. Na de rust werd het aandringen van de Groningers beloond: Luciano Valente schoot de bal op aangeven van Resink prachtig binnen en zette de thuisploeg op een voorsprong die niet meer uit handen werd gegeven.

De ploeg van trainer Dick Lukkien startte met bijna hetzelfde elftal als tegen Go Ahead Eagles. Johan Hove verscheen weer aan de aftrap, hij werd wegens ziekte in Deventer vervangen door Tika de Jonge. Mats Seuntjens begon wederom in de basis, hij kreeg de voorkeur boven Jorg Schreuders. Nieuwe winteraanwinst Dave Kwakman maakte vanaf de 83ste minuut zijn eerste minuten voor de FC. De andere nieuwkomer, Hjalmar Ekdal, zat ook bij de wedstrijdselectie, maar bleef op de bank.

Groningen dringt aan

In de eerste helft was Groningen al een aantal keren gevaarlijk. Zo stopte Heerenveen-keeper Mickey van der Hart schoten van Resink en Seuntjens. Aan de andere kant was FC-keeper Etienne Vaessen net zo belangrijk door een schot dat door een Gronings hakje van richting veranderde, nog net over de achterlijn te tikken. Ook Willumsson was dichtbij succes, onder begeleiding van slechts één verdediger sprintte de IJslander richting het Friese doel. Voordat hij kon schieten ging de aanvaller in het strafschopgebied onderuit, maar scheidsrechter Danny Makkelie zag er geen strafschop in.

Valente schiet Groningen naar de winst

De jacht op het Heerenveense doel zetten de Groningers door in de tweede helft. Er kwam vlak na rust een kans voor Resink, die stuitte op Heerenveen-keeper Van der Hart. Maar na ruim een uur spelen was het Luciano Valente die de Groningers op aangeven van Resink op de lang verwachte voorsprong zette. Trainer Dick Lukkien wisselde vervolgens logisch door en liet winteraanwinst Dave Kwakman in de 83ste minuut zijn eerste minuten in de kolkende Euroborg maken. De 1-0 voorsprong kwam niet meer in gevaar.

Met de overwinning won de Trots van het Noorden eindelijk weer eens in de Euroborg van de Friezen. Dat gebeurde voor het laatst in november 2018, toen won de FC met 2-0 dankzij doelpunten van Ritsu Doan en Django Warmerdam. Dinsdagavond komt FC Groningen weer in actie, dan wordt in Almelo het restant vanaf 1-1 tegen Heracles afgewerkt. In ondertal moet de FC nog circa een kwartier stand houden.