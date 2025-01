FC Groningen-speler Paulos Abraham vertrekt naar Hammarby IF

Foto FC Groningen.nl Paulos Abraham

Paulos Abraham gaat FC Groningen voorgoed verlaten. Volgens Zweedse media vertrekt de 22-jarige aanvaller voor 1,4 miljoen euro naar Hammarby IF. De speler wordt op dit moment verhuurd aan het Zweedse IFK Göteborg.

Abraham heeft maar korte tijd in het groen-witte shirt van de Trots van het Noorden gespeeld. FC Groningen nam de buitenspeler in 2021 voor twee miljoen euro over van AIK Stockholm. Daarmee is het één van de duurste inkopen ooit van de FC en niet eentje die succesvol uitpakte. Vanwege het uitblijven van goede prestaties werd Abraham in maart 2024 verhuurd aan IFK Göteborg.

Uppgifter: Paulos Abraham är klar för en övergång till Hammarby IF. Stockholmsklubben betalar FC Groningen runt 15 miljoner kronor, inklusive bonusar, för 22-åringen. 📰Expressen 📸Bildbyrån, Michael Erichsen pic.twitter.com/kmIXaCDFT2 — Allsvenskansilly (@allsvenskasilly) January 5, 2025



In de Zweedse competitie is Abraham meer succesvol. In 22 wedstrijden heeft de Zweed zeven keer weten te scoren. De speler gaat een vierjarig contract aan bij competitiegenoot Hammarby IF dat vorig jaar tweede eindigde in de Allvenskan, de hoogste Zweedse voetbalcompetitie.