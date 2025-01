FC Groningen in uitverkochte Euroborg tegen Heerenveen

Foto: Arend Jan Wonink

FC Groningen speelt zaterdagavond in de derby tegen Heerenveen in een uitverkochte Euroborg.

Trainer Dick Lukkien kan beschikken over een vrijwel fitte selectie. Fofin Turay is niet inzetbaar en Marvin Peersman is een twijfelgeval.

Beide aanwinsten Dave Kwakman en Hjalmar Ekdal zijn, als het goed is, speelgerechtigd en maken dan deel uit van de selectie.

FC Groningen staat vijftiende in de eredivisie met 17 punten uit 18 wedstrijden. Heerenveen staat tiende met 24 uit 19.

Er wordt zaterdagavond om 21.00 uur afgetrapt. De wedstrijd staat onder leiding van Danny Makkelie.