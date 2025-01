FC Groningen in eerste wedstrijd na winterstop tegen Almere City

Foto Andor Heij. Dick Lukkien (l). Johan Hove (r) FC Groningen

FC Groningen kan met een nagenoeg fitte selectie zondag thuis aantreden tegen Almere City. Het is de eerste competitiewedstrijd na de winterstop.

Marco Rente kan ondanks zijn rode kaart in de gestaakte wedstrijd tegen Heracles spelen. De wedstrijd wordt op 28 januari in Almelo uitgespeeld en dan pas gaat de schorsing van Rente in. Jorg Schreuders heeft wat kleine pijntjes en is een twijfelgeval.

FC Groningen staat 14e in de eredivisie met 16 punten uit 16 wedstrijden. Almere City staat 17e en voorlaatste met 9 punten uit 17 wedstrijden.

De aftrap van de wedstrijd FC Groningen – Almere City is zondag om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Erwin Blank.