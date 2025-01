FC Groningen haalt Hjalmar Ekdal van alsnog op huurbasis naar Stad

Hjalmar Ekdal - Foto via Burnly FC

FC Groningen staat op het punt om de Zweedse verdediger Hjalmar Ekdal (26) voor een half jaar te huren van Burnley.

De zevenvoudig international moet nog medisch worden gekeurd, weten verschillende media woensdagmiddag te melden. De huurtransfer bevat geen optie tot koop.

Twee jaar geleden toonde Groningen al interesse in Ekdal, maar toen koos hij voor Burnley. De Engelse club betaalde toen drie miljoen euro voor hem. Ekdal speelde sinds zijn transfer naar Burnley in 2023 weinig door blessures. Dit seizoen kwam hij slechts één keer in actie. Ook Queens Park Rangers en Sampdoria zouden hebben gehengeld naar de diensten van Ekdal.

Ekdal is na Mats Seuntjens en Dave Kwakman de derde winteraanwinst van FC Groningen tijdens de wintertransferperiode.