ESNS trok 40.000 bezoekers: “We moeten blijven investeren in kleine podia”

Foto: Willem Poppes

Het is belangrijk om te blijven investeren in kleine podia, oefenruimtes en talentontwikkelingsprogramma’s. Op die manier kan er culturele en economische groei gecreëerd worden. Dat zegt managing director Anna van Nunen van Eurosonic Noorderslag.

Zaterdagavond werd ESNS afgesloten met de uitreiking van de Popprijs 2024 in de Oosterpoort aan Roxy Dekker. De organisatie van het festival laat zondag weten tevreden terug te kijken op de afgelopen dagen. Op diverse podia hebben zich vanaf woensdag 333 nieuwe Europese acts uit 33 verschillende landen gepresenteerd. Het bezoeksaantal wordt geschat op 40.000 muziekfans en -professionals die van over de hele wereld naar Groningen kwamen.

“Muziek floreert het ecosysteem”

Noorderslag op zaterdag stond in het teken van Nederlands talent en was uitverkocht. Vijftig acts, waaronder S10, Hannah Mae en Frenna speelden zich in de kijker. Van Nunen: “Wat je ziet is dat deze editie van ESNS opnieuw bewezen heeft dat muziek zowel onze culturele kern verrijkt als een waardevolle investering is. Wie zijn oor afgelopen dagen te luister legde, zag hoe muziek het ecosysteem floreert wanneer dit op een goede manier wordt ondersteund. Van intieme showcases in kleine zalen tot grote optredens op het hoofdpodium van De Oosterpoort en sessies op de ESNS Conference, door lokale podia te verbinden met internationale boekingskantoren, grote festivals met duurzaamheidsexperts, en aanstormend talent met muziekprofessionals.”

“Blijvend investeren in de basis”

Van Nunen zegt dat het belangrijk is om deze ontwikkeling door te gaan zetten: “Maar om dit te doen, moet er blijvend geïnvesteerd worden in de basis. Je moet investeren in oefenruimtes, de kleine podia en de talentontwikkelingsprogramma’s. ESNS bewijst dat wanneer je investeert in het fundament van de muziekindustrie, je zowel culturele als economische groei creëert.”

Impact

ESNS speelt in het geheel een belangrijke rol door aan aanstormend talent de mogelijkheid te bieden om zich in de kijker te spelen: “De impact is direct duidelijk. We zien dat artiesten nu al festivaloptredens boeken via European Talent Exchange. Als muziekfestival zullen wij ons in blijven zetten om niet alleen toekomstige headliners te presenteren, maar ook die unieke geluiden te laten horen die de Europese muziek zo rijk en divers maken.”