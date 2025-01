Enthousiasme om Wintergoud vervolg te geven: “Ook kijken naar uitbreiding en nieuwe ideeën”

Foto: Rieks Oijnhausen

In de gemeenteraad staan alle seinen op groen om Wintergoud dit jaar een vervolg te geven. Wethouder Carine Bloemhoff (PvdA) van Haven & Marktwezen spreekt van een groot succes dat verbindend heeft gewerkt en alle lagen van de bevolking heeft bereikt.

De vraag of Wintergoud een vervolg kan krijgen was op tafel gelegd door de fractie van de PvdA. Rico Tjepkema: “Het festival in de stad heeft afgelopen maand honderdduizend bezoekers getrokken. Een mooi aantal voor een evenement dat voor de eerste keer werd georganiseerd. Uit onderzoek van OOG blijkt dat inwoners en ondernemers erg enthousiast zijn. Men zou ook graag zien dat het een jaarlijks festival gaat worden. Zijn er kansen om het uit te breiden? Wij zijn benieuwd of de wethouder daarmee aan de slag wil gaan.”

Wintergoud bestond dit jaar uit verschillende evenementen waaronder Winterstad waarbij er op de Grote Markt een ijsbaan en een reuzenrad waren te vinden. Wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) zette drie jaar geleden de eerste stap om een evenement in de stille wintermaanden te organiseren nadat ze kennis had gemaakt met het Dublin Winter Lights in de Ierse hoofdstad. De inmiddels afgetreden burgemeester Koen Schuiling (VVD) omarmde deze geste, met name omdat december, vanwege het geknal en overlast, voor veel mensen geen vrolijke maand is. Zijn idee was om een evenement te organiseren dat de stad zou verbinden. Daarmee werd de weg vrijgemaakt voor Wintergoud.

Leendert van der Laan (Partij voor het Noorden): “Na zo’n succes kun je toch niet twijfelen over een vervolg?”

De fractie van Partij voor het Noorden is een klein beetje verbaasd over de vragen van de PvdA. Leendert van der Laan: “Twijfelt de PvdA echt aan een vervolg na zo’n succes? Hier kan toch niemand op tegen zijn?” Tjepkema: “Als we kijken naar dit resultaat wat het heeft opgeleverd, dan is het belangrijk om het vanuit de raad te omarmen en om er gezamenlijk de schouders er onder te zetten. En misschien kunnen we straks in december nog wat verder gaan.”

Tom Rustebiel (D66): “Gaat de PvdA nu ook de barricaden op voor de Wijnloop en de marathon?”

Ook andere partijen reageren enthousiast op Wintergoud. Maar de PvdA dat enthousiast is over een lokaal evenement, raakt bij verschillende partijen ook een gevoelige snaar. De afgelopen jaren konden namelijk veel activiteiten als de Wijnloop in Haren en de marathon op de ringweg niet doorgaan. Tom Rustebiel van D66: “Gaat de PvdA zich straks ook zo druk maken over deze evenementen waarbij we juist zien dat de gemeente erg belemmerend werkt?” Tjepkema geeft aan dat zulke activiteiten vaker zouden moeten kunnen.

Wethouder Carine Bloemhoff (PvdA): “Wintergoud bood een plek voor iedereen”

Bloemhoff zegt in haar reactie dat de gemeente graag bereid is om mee te werken aan een vervolg: “En dat zeg ik ook volmondig. Het is een succes geworden waarbij we ook mensen uit alle lagen van de bevolking hebben mogen verwelkomen. Op de ijsbaan zagen we bijvoorbeeld in de ochtenden scholieren van basisscholen en in de middagen internationale studenten die er hun rondjes maakten. Het evenement maakte heel veel mensen blij. Wintergoud bood een plek waar er voor ieder wat wils was. Wat ik wel wil benadrukken is dat het mogelijk is gemaakt door Groningse ondernemers. Via deze weg wil ik hun ook nog een keer heel erg bedanken. En dat geldt ook voor de ambtenaren die een jaar bezig zijn geweest om het mogelijk te maken om dit te kunnen organiseren.”

“Nadenken over uitbreiding en nieuwe ideeën”

In de komende maanden wordt het festival geëvalueerd. Tijdens Wintergoud zijn er bezoekers geïnterviewd en geënquêteerd. “Al die informatie wordt meegenomen in een uitgebreide evaluatie. Dan kunnen we ook een duidelijker antwoord geven op hoeveel mensen het evenement hebben bezocht. Tegelijkertijd gaan we nadenken over nieuwe ideeën en of we ook mogelijkheden tot uitbreiding zien. Natuurlijk moeten we ook kijken naar de financiële armslag, maar als gemeente willen we hier wel heel graag mee door gaan.”

