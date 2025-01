Eersteklasser Be Quick 1887 zoekt ook de Spaanse zon op

Foto Robin Hofstra. Be Quick 1887 onder de Spaanse zon

Niet alleen FC Groningen, maar ook amateurclubs reizen deze periode af naar een trainingskamp in het zonnige Spanje. Zoals eersteklasser Be Quick 1887.

De club is met 24 spelers en zes stafleden neergestreken in Calella. Dat ligt aan de Middellandse Zee, even boven Barcelona.

Be Quick speelt er geen oefenwedstrijd. Wel wordt er twee keer getraind en staan er potjes footgolf op het programma. Daarnaast zijn er teambuildingactiviteiten.

Volgens staflid Robin Hofstra is het prima toeven in Spanje. De zon schijnt en het is 15 graden. Be Quick vertrok vrijdagochtend en keert maandag weer terug naar Groningen.