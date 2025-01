Slaapboten liggen weer klaar voor ESNS

Foto: Martin Nuver (112 Groningen)

Vanwege Eurosonic Noorderslag zijn de afgelopen dagen weer verschillende slaapboten gearriveerd in Stad. Met de boten worden extra slaapplaatsen gerealiseerd.

De slaapschepen krijgen op verschillende locaties in de stad een plek. De meeste liggen in het Eemskanaal en het Verbindingskanaal. Ook bij de Tasmantoren kwam dinsdagmiddag weer een paar joekels van hotelboten tijdelijk even aan de kade. Ook deze schepen sluiten woensdag aan in de rij met de andere slaapboten.

De slaapboten zijn nodig omdat het evenement veel bezoekers uit binnen- en buitenland trekt. Groningen heeft niet genoeg hotelbedden om de 40.000 bezoekers een slaapplaats te kunnen bieden.