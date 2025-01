Eerste Groningse Futsalteam in de Eredivisie gaat voor handhaving | Eindejaarsinterview 2024

PKC ’83/Team Amoeri promoveerde in 2024 als eerste futsalteam uit de stad naar de Eredivisie. Dit deden ze via de play-offs onder leiding van Monty Albadawi. Albadawi zit nog op de trainerscursus van de KNVB en daarom werd de ervaren Rinie Jurna aangetrokken voor het Eredivisie-avontuur. OOG blikt samen met de twee coaches terug in een eindejaarsinterview.

Een normale promotie was het niet voor PKC ’83/Team Amoeri. Er zou een laatste play-offwedstrijd plaatsvinden, maar omdat de tegenstander zich terugtrok, kreeg het team via een telefoontje van de KNVB te horen dat het gepromoveerd was. “Dat is natuurlijk een andere ontlading dan als je de wedstrijd hebt gespeeld. Toch was het feestje er niet minder”, laat Albadawi weten. Monty Albadawi richtte de zaalvoetbaltak van PKC ’83 zelf een paar jaar geleden op.

Rinie Jurna is een bekend gezicht in de futsalwereld. De ervaren kracht was eerder coach van Eredivisie-team Leekster Eagles en geeft ook training bij de studenten futsalvereniging Drs. Vijfje. “Toen ik hier voor het eerst kwam, keek ik naar de zaal en vroeg mij af, loopt dit wel vol? Binnen no time zat de hele zaal vol met publiek. Een geweldige ervaring”, aldus Jurna.

