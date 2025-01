Groningen krijgt eigen wandelvierdaagse

Op 5 augustus gaat de allereerste Groningse Vierdaagse van start, een uniek wandelevenement, georganiseerd door Puutje, dat de schoonheid en veelzijdigheid van Groningen en omgeving in de schijnwerpers zet.

Wandelen in alle windrichtingen

De Groningse Vierdaagse biedt deelnemers de keuze uit twee afstanden: 40 of 20 kilometer per dag. De start- en finishlocatie is elke dag de Grote Markt. “Wij willen elke dag een bepaalde windrichting op,” vertelt mede-organisator André Pater enthousiast. “Het kan zomaar zijn dat we de ene dag naar het noorden gaan, en de andere dag naar het oosten, zuiden of westen. Zo nemen we highlights mee die je echt niet mag missen.” Van het schilderachtige Winsum in het noorden tot het bijzondere Knuppelpad bij Roegwold in het oosten, en van de Appelbergen in het zuiden tot de Onlanden in het westen, de tocht laat deelnemers de mooiste plekken van Groningen ontdekken.

10.000 deelnemers

Met een maximum van 10.000 deelnemers belooft de eerste editie een gemoedelijke sfeer te behouden. “De gemeente is heel enthousiast en heeft zelfs al gezegd dat meer deelnemers ook mogelijk zijn. Maar wij willen kleinschalig beginnen en zorgen dat het evenement zo mooi mogelijk wordt,” aldus Pater.

Naast de wandelroutes zal er ook veel te beleven zijn op de Grote Markt. “We willen het aantrekkelijk maken voor zowel de wandelaars als de bezoekers,” zegt Pater. “Wandelaars krijgen voldoende rustpunten onderweg, maar we organiseren ook festiviteiten op de Grote Markt, zodat iedereen mee kan genieten van de sfeer.”

Uniek wandelevenement

De Groningse Vierdaagse is niet zomaar een wandeltocht; het is een kans om de rijke natuur, geschiedenis en cultuur van Groningen te ervaren. “Zoiets groots als de Nijmeegse Vierdaagse hadden we hier nog niet, dus wij dachten: wij willen een Groningse Vierdaagse!” vertelt Pater.

Van 5 tot en met 8 augustus kan iedereen genieten van dit nieuwe evenement. Of je nu een fervent wandelaar bent of gewoon de sfeer wilt proeven op de Grote Markt, de Groningse Vierdaagse belooft een feest voor iedereen te worden.