Een dag mee met de visboer: vroeg opstaan, hard werken en stinken

Om 03:45 verzamelen Tonny, Pieter, Henk en Mark zich op een bedrijventerrein aan het Winschoterdiep. Hier bevindt zich het pakhuis van Vishandel André Smit, waarvan Mark de eigenaar is. De vrachtwagen moet snel worden ingepakt met verse vis, want uiterlijk om 05:00 moet hij vertrekken naar de Vismarkt. Daar wacht het team een flinke klus: een 36 meter lange kraam opbouwen en ervoor zorgen dat de vis netjes in de vitrines ligt voordat de eerste klanten om 08:30 arriveren.

“Iedereen heeft zijn eigen taak,” vertelt Mark Smit. “Tonny doet de zeilen, Pieter sluit de stroom aan, en ik hang de lampjes op. Zo krijg je zo’n kraam sneller opgezet dan je denkt.” Mark heeft de kraam 30 jaar geleden overgenomen van zijn vader. “Het zit bij ons echt in de familie. Vroeger kwam ik op school en hoorde ik: ‘Hé Smit, stink je weer naar vis, jongen?’ Ja, dan moest ik weer op de gang.”

Rond 08:00 komt Nienke, Marks dochter, aan bij de kraam. “Ik hoop natuurlijk dat zij het bedrijf ooit overneemt, maar ik push haar niet,” vertelt Mark trots. “Ze heeft inmiddels haar groot rijbewijs gehaald, dus ze kan al heen en weer met de vrachtwagen. Ja, ik ben ontzettend trots op haar.”

Om 09:00 arriveren de eerste klanten. “Ik heb toch altijd een gezonde spanning,” geeft Mark toe. “Het weer kan zomaar omslaan. Vorige week hadden we code geel, en dan komen er gewoon minder mensen. Maar als je dan aan het eind van de dag, rond 17:00, in de kassa kijkt, valt het meestal wel mee. Het gaat goed met de kraam.”

Het werk als visboer is zwaar, fysiek inspannend en soms letterlijk een ‘stinkend’ karwei, maar Mark zou het niet anders willen. “Het is hard werken, maar een machtig leven,” zegt hij met een glimlach.

OOG ging een ochtend mee met visboer André Smit.