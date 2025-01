Eelde meet eerste ijsdag van het seizoen

Foto: Erick Bakker

Op het KNMI-meetstation in Eelde is de temperatuur zaterdag niet boven het vriespunt uitgekomen. Daarmee was er sprake van de eerste lokale ijsdag van het seizoen.

De maximumtemperatuur in Eelde lag zaterdag op -0,7 graden. Als de temperatuur een etmaal onder het vriespunt blijft op een KNMI-station, wordt er gesproken over een lokale ijsdag. De vorige ijsdag in Eelde was op 30 november 2023. Behalve in onze regio, kwam de temperatuur ook op diverse andere meetstations niet boven het vriespunt. Ook in De Bilt was dit het geval. Daar werd het niet warmer dan -0,7 graden. Als de temperatuur in De Bilt niet boven het vriespunt komt, wordt er gesproken over een landelijke ijsdag. Daarmee is er een eind gekomen aan een recordlange periode van 762 dagen zonder landelijke ijsdag. De laatste officiële ijsdag was op 17 december 2022.

De kans is aanwezig dat de temperatuur in Eelde ook zondag niet boven het vriespunt gaat komen. Het aantal ijsdagen neemt in de afgelopen decennia af. Volgens het KNMI is het aantal ijsdagen in het noorden en oosten van het land doorgaans het grootst. De winter van 1963 leverde in Eelde bijvoorbeeld 55 dagen op waarbij de temperatuur niet boven nul kwam. De winter van 1947 had 51 ijsdagen.