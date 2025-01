Duikers halen verloren telefoon uit het water: “De blijdschap, daar doen we het voor”

Bernie r), duiker Jochem (m) en magneetvisser Jan Duurt vieren feest na het vinden van de telefoon. Foto: ingezonden

Je loopt langs het water, je hebt je telefoon in de hand en door een ongelukkige botsing met een fietser valt je smartphone in de plomp. Het overkwam Bernie op 28 december op het sluisbruggetje bij de Zuiderhaven. Vrijdag schoten de Recovery Divers te hulp. Duiker Jochem Lub vertelt dat het een feestje werd.

Hoi Jochem! Wat is er gebeurd?

“Afgelopen week kregen wij een mailtje van Bernie uit Groningen. Hij vertelde dat door een ongelukkige omstandigheid zijn telefoon tussen Kerstmis en Oudejaarsdag in het water was gevallen. Ontzettend vervelend omdat het om een apparaat gaat waar belangrijke en waardevolle informatie opstaat. Er was daarom op de locatie al verschillende keren gezocht. Zo was de hulp ingeroepen van magneetvisser Jan Duurt Dijkman. Maar deze actie was niet succesvol. De telefoon waar het om ging, een Samsung S10, bevat weinig ijzer, waardoor zoeken met magneet eigenlijk kansloos was. Op een gegeven moment hoorde Bernie van ons, en nam contact op.”

Jullie werken vanuit Rotterdam. Ik kan me voorstellen dat jullie heel veel van dit soort verzoeken krijgen …

“Het voordeel is, dat het in de wintermaanden rustiger is. In de periode van december tot maart, belanden er minder waardevolle spullen in het water dan in de zomer. Maar als we kunnen, dan komen we. Ook al moeten we inderdaad van Rotterdam naar Groningen rijden. De enige reden dat we dit doen is dat we mensen blij willen maken. Nu gaan duiken, waarbij de watertemperatuur rond de 3 graden ligt, daar is niks aan. Maar als je dan boven komt, met de telefoon in je handen. En je ziet de reactie van de persoon op de kade. Dat is zo mooi. Daar doen we het voor.”

Hoe zijn jullie vrijdag te werk gegaan?

“In alle vroegte zijn we naar Groningen gereden. Eenmaal bij de Zuiderhaven ben ik eerst naar de brugwachter gelopen. We hadden vooraf al toestemming gevraagd, maar ik vind het belangrijk om toch even persoonlijk contact te hebben, zodat zij ook weten wat we doen en waar we precies zijn. Bernie kon precies aanwijzen waar de telefoon in het water was gevallen. Echter, omdat anderen ook al hadden gezocht, kon de telefoon nu overal liggen. Voor ik het water ben ingegaan, heeft Jan Duurt, die ook aanwezig was, een winkelwagentje uit het water gehaald, zodat we hier geen last van zouden hebben.”

En dan moet je dat koude water in …

“Echt aantrekkelijk is dat met de koude temperaturen niet. Maar het ging heel voorspoedig. De communicatie werkte en het masker, dat ik opheb tijdens het duiken, lekte niet. Vervolgens ben ik baantjes gaan maken. Via de koptelefoon hoorde ik dat de mannen het op de kade ook koud hadden. Na ongeveer twintig minuten was het raak. Tussen alle blikjes en fietsen, trof ik de telefoon van Bernie aan. Het moment van de vondst, en het boven water komen, is ook gefilmd. Iedereen is blij en euforisch. En dat moment. Ja. Daar doen wij het voor. Dat geeft zoveel warmte.”

Tekst gaat verder onder de video:

De telefoon is gered, maar doet het apparaat het ook nog?

“De smartphone heeft twintig dagen in het water gelegen. We hebben geadviseerd om de telefoon minimaal een week te laten drogen. Maar persoonlijk maak ik mij geen enkele zorgen. We hebben het sd-kaartje bijvoorbeeld uit het toestel gehaald, en die bleek nog helemaal droog te zijn. In het verleden hebben we vaker toestellen uit het water gevist. Een iPhone 12 bijvoorbeeld die veertien maanden onderwater had gelegen. Dit toestel bleek na het drogen het nog gewoon te doen. Dus ik durf wel te zeggen dat deze Samsung ook gewoon weer gaat werken.”

Nu kan ik mij voorstellen dat door deze aandacht meer mensen op jullie pad gaan komen. Mag iedereen contact met jullie zoeken?

“Dat mag zeker. We willen ook zoveel mogelijk mensen helpen. Natuurlijk zijn er wel altijd komma’s. Zo moet het op de locatie wel veilig zijn. Is er veel scheepvaart op een plek, of is er een bepaalde stroming, dan kunnen dat redenen zijn om daar niet te gaan duiken. Maar als het kan, dan proberen we het. En wat ik al zei, het voelt erg goed om mensen te kunnen helpen.”