Drugsbaas die opdracht gaf voor moord Gerard Meesters krijgt levenslang

De rechtbank in Groningen heeft Robert D., een Britse drugsbaas, veroordeeld tot een levenslange celstraf voor zijn rol in de moord op Gerard Meesters in 2002. Het Openbaar Ministerie had half november dezelfde straf geëist.

Robert D. gaf volgens de rechtbank de opdracht om Meesters te doden, nadat de zus van Meesters een partij drugs had gestolen. Toen Meesters niet kon zeggen waar zijn zus was, werd hij in zijn woning in Groningen doodgeschoten door Daniël S.

‘Koelbloedige moord’

Dat gebeurde op bevel van D, oordeelt de rechtbank: ‘een koelbloedige en doelgerichte moord op een onschuldig slachtoffer’. De rechtbank vindt daarom dat een levenslange gevangenisstraf op zijn plaats is voor D, die nog vijf jaar in een Franse cel zit voor internationale drugshandel.

“Het laten liquideren van een onschuldig slachtoffer wiens enige relatie tot verdachte was dat hij de broer was van iemand die door verdachte verantwoordelijk werd gehouden voor de diefstal van een partij drugs, getuigt van ongekende wreedheid. Het doel van de moord was immers om een voorbeeld te stellen, niet alleen richting de direct betrokkenen en hun familie, maar aan de samenleving als geheel.”

Onschuldig slachtoffer

Op 28 november 2002 werd Gerard Meesters, een 52-jarige leraar, doodgeschoten in de deuropening van zijn woning in de wijk Paddepoel in Groningen. Enkele dagen eerder, op 24 november, kwamen vijf mannen bij hem aan de deur. Zij wilden weten waar zijn zus was. Meesters wist dat niet. Een paar dagen later kwamen twee mannen terug. Eén van hen schoot Meesters dood.

De schutter werd in 2005 na intensief onderzoek veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Deze schutter heeft de moord op Meesters altijd ontkend en ligt inmiddels op sterven.

Hernieuwd onderzoek leidt tot veroordeling

Dankzij volharding van de familie van Meesters en hulp van DvhN-journalist Rob Zijlstra volgde er een aangifte in 2017 en werd het onderzoek heropend. Tijdens de rechtszaak in november 2024 eisten de officieren van justitie een levenslange gevangenisstraf. Die straf heeft D. nu ook gekregen. De Brit moet ook 25.000 euro schadevergoeding aan de nazaten van Meesters betalen.