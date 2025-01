Droog en bewolkt weer tot het weekend, temperatuur daalt gestaag

Foto: Sebastiaan Scheffer

De komende dagen wordt het langzaamaan steeds een paar graden kouder in Groningen. Tot en met zaterdag is het overwegend bewolkt en kan het vooral in de ochtend wat mistig zijn.

Door Johan Kamphuis

Het is donderdag bewolkt, met eerst kans op mistbanken. Het blijft droog bij 7 graden bij een zwakke westelijke wind, windkracht 2. In de avond en de nacht naar vrijdag klaart het vanuit het zuiden op en gaat het licht vriezen, met minima tussen -1 en -3 graden.

Vrijdag zijn er eerst opklaringen, maar neemt de bewolking in de loop van de ochtend toe. Naar het oosten van de provincie toe kunnen opklaringen het langs stand houden. Het wordt 2 tot 4 graden en het is rustig weer.

In de nacht naar zaterdag neemt de kans op mist en lichte vorst weer toe. Zaterdag overdag is het grijs en waterkoud met temperaturen die maar net boven het vriespunt uitkomen. Het blijft droog.

De nacht naar zondag brengt lichte vorst. Zondag overdag gaan we de zon weer zien!