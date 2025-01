Drie arrestaties voor kunstroof uit Drents Museum

Ingezonden foto

De politie heeft woensdag in Heerhugowaard drie mannen opgepakt voor betrokkenheid bij de inbraak en diefstal uit het Drents Museum in Assen.

De verdachten werden aangehouden in Noord-Holland en zitten in volledige beperkingen. De mannen worden gehoord over hun rol bij de diefstal. De arrestaties kwamen volgens de politie voort uit rechercheonderzoek, camerabeelden en tips van het publiek.

Andere verdachte en buit nog niet gevonden

De buit (vier kunstschatten uit Roemenië, waaronder de iconische gouden helm van Cotofenesti) is volgens het Drents Museum nog niet teruggevonden. “Het ongeschonden terugvinden van de geroofde kunstobjecten zou voor alle betrokkenen een fantastische volgende stap zijn, niet alleen voor ons, maar met name voor de Roemeense bevolking”, laat het museum woensdagmiddag weten.

Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten, want de politie is nog op zoek naar een andere verdachte. De politie heeft eerder op de woensdag beelden gepubliceerd van een verdachte man in een bouwmarkt in Assen.

Betrokken auto gezien in Stad

De kunstroof in het Drents Museum, waarbij vier kunstschatten uit Roemenië werden gestolen, heeft een link met Groningen. Een grijze Volkswagen Golf die in verband is gebracht met de verdachten, werd in de nacht van woensdag op donderdag rond 04.20 uur gezien op het Julianaplein. De politie gaat ervan uit dat dit voertuig gedurende de 48 uur erna ergens in de omgeving van Groningen, Noord-Drenthe of Assen geparkeerd heeft gestaan.