Drafbaan moet volgend jaar klaar zijn voor meer top-acts, maar regels zitten in de weg: ‘Organisatoren huiverig’

“Ess fängt an” - Foto: Henri Haan

De Drafbaan en het Stadspark eromheen moeten in 2026 klaar zijn voor grote evenementen met maximaal 65.000 bezoekers. De gemeente werkt aan een plan om het terrein verder te ontwikkelen. Maar er is een probleem: de huidige regels voor geluidsoverlast maken het lastig om top-acts aan te trekken.

Op dit moment is het evenemententerrein geschikt voor maximaal 50.000 tot 55.000 bezoekers. De gemeente wil dit uitbreiden naar 65.000 bezoekers. Daarvoor zijn nu plannen in de maak, waarbij de gemeente advies heeft gevraagd aan organisatoren van grote concerten en festivals. Als het eisenprogramma klaar is, wordt er getekend aan nieuwe ontwerpen.

Die moeten ervoor zorgen dat, als ook de gemeenteraad haar fiat geeft, het terrein bij de start van het festivalseizoen van 2026 geschikt is voor de grotere evenementen. Dan is ook de verbouwing van het Hoofdstation klaar, waardoor bezoekers makkelijker naar een groot concert of festival kunnen reizen.

Geluidsregels vormen obstakel: ‘Organisatoren nu huiverig’

Maar er zijn nog wel een paar grote knelpunten. De grootste zijn de huidige geluidsnormen, stelt het college. De huidige regels sluiten niet goed aan bij de grote evenementen. De Raad van State oordeelde anderhalf jaar geleden dat het huidige bestemmingsplan geen uitzondering kan kennen voor lawaai. Het organiseren van dergelijke evenementen op de Drafbaan was volgens de Raad van State ‘onrealistisch’.

“De geldende (overgebleven) regels en meetsystematiek zijn daardoor gericht op kleinschaliger evenementen en sluiten niet aan op hetgeen er nodig is om grote acts te kunnen faciliteren”, schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad. “Organisatoren ervaren dit als een extra risico en zijn daardoor terughoudend bij het boeken van deze locatie.”

Het enige wat de gemeente nu kan doen is incidenteel wijken van geluidsnormen, zoals dat bij Rammstein gebeurde. En dat brengt deze onzekerheid, vervolgt het college: “Zowel voor publiek, omgeving, als organisatoren.”

De gemeente hoopt daarom dat nieuwe regels, die aansluiten bij landelijke afspraken tussen het Rijk en organisatoren, voor soelaas zorgen. Hoe die er precies uit moeten zien, wordt nog onderzocht.

Volgende stappen

Om de plannen goed af te stemmen, organiseert de gemeente in het eerste kwartaal van 2025 meerdere bijeenkomsten. “Vooralsnog is het idee om een drietal sessies te houden waarbij gedacht wordt aan de onderwerpen ‘gebruikers/ doelgroepen Stadspark’, ‘bereikbaarheid en mobiliteit’ en ‘ecologie, water en bodem’,” schrijft het college.

Voor de zomer wil het college de uitgewerkte plannen, waarin ook meer plek komt om (tussen evenementen door) te recreëren op de Drafbaan en de rest van het Stadspark, voorleggen aan de gemeenteraad.