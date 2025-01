Dorpscoöperatie Ten Boer organiseert informatieavond over mogelijk nieuwe wooncoöperatie

De woonkamer van wooncoöperatie Woldwijk in Ten Boer (foto: Simon Wijma)

Aan de Kievitstraat 6 in Ten Boer komt vanaf 2026 ruimte voor een wooncoöperatie. Dorpscoöperatie Ten Boer organiseert in samenwerking met Vereniging Dorpsbelangen Ten Boer, Startpunt Wooncoöperatie en Gemeente Groningen een bijeenkomst voor geïnteresseerden.

De oude school, die op dit moment gevestigd is aan Kievitstraat 6, wordt in 2026 gesloopt. Op het adres worden nieuwe woningen gebouwd. Daarnaast heeft de gemeente Groningen de locatie beschikbaar gesteld voor de bouw van een wooncoöperatie.

Het leven in een wooncoöperatie is anders dan de meeste mensen gewend zijn. Binnen deze vorm van samenleven gaat een groep mensen samen een woongebouw/-plek bouwen en beheren.

Woonwensen en ideeën

Om te kijken of er voldoende interesse is voor een wooncoöperatie organiseren de initiatiefnemers een bijeenkomst op woensdag 22 januari 2025. Tijdens deze informatieavond zal er gepraat worden over de verschillende woonvormen en in het bijzonder over coöperatief wonen.

De organisaties gaan graag in gesprek over de wensen en ideeën van geïnteresseerden, onder andere met betrekking tot de plek, soort woning en duurzaamheidsaspecten.

Je kunt je aanmelden via de website van Startpunt Wooncoöperatie Groningen. De inloop is vanaf 19.30 uur.