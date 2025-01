“Door het debatteren kijk ik op een hele andere manier naar onderwerpen”

Foto: Sebastiaan Scheffer

Wie het in Groningen over debatteren heeft, zou daarbij aan het Praedinius Gymnasium kunnen denken. De afgelopen jaren presteert deze school goed bij debatwedstrijden. Afgelopen vrijdag deed de school mee aan ‘Op weg naar Het Lagerhuis’. Voor Famke Gussenhoven van de school werd het een bijzondere editie.

Hoi Famke! Moet ik zeggen bijzonder, of is het misschien beter om te spreken van gek of met weemoed?

“Misschien wel een combinatie van die twee. De wedstrijd afgelopen vrijdag was mijn laatste ‘Op weg naar Het Lagerhuis’. Ik zit in het eindexamenjaar en hoop straks in juni mijn diploma te ontvangen. En dat voelt vreemd, omdat juist het debatteren voor mij indertijd de aanleiding was om naar deze school te gaan. Dus mijn familie, zoals ik het noem, dat ben ik aan het afsluiten. En dat voelt gek.”

Kun je uitleggen hoe het debatteren de aanleiding was om voor het Praedinius als school te kiezen?

“Eigenlijk begon het al in groep 7, toen ik voor het eerst in aanraking kwam met debatteren. In groep 8 bezocht ik de open dag van het Praedinius, en ik wist gelijk, dit wil ik ook gaan doen. Ik heb altijd wel iets gehad met taal. In 2018 ben ik bijvoorbeeld Kinderdichter geweest in de gemeente. Bij het debatteren kan ik betoverd raken door de manier van spreken, van de stijl hoe iets gebracht wordt. Toen ik begon waren er nog niet zoveel leerlingen bij betrokken. Maar inmiddels hebben we een team van zo’n veertig tot vijftig mensen dat zich bezighoudt met debatteren. En dat op een school van zo’n 780 leerlingen. Dat zegt wel iets hè?”

Je vertelt dat het qua taal en stijl je interesse heeft. Is dat het enige?

“Bij het debatteren behandelen we maatschappelijke onderwerpen. De Groningse taal bijvoorbeeld of regionale onderwerpen zoals vrijwilligerswerk. Bij het debatteren krijg je een rol toegewezen. Je bent voor- of tegenstander. Daardoor word je gedwongen om je te verdiepen in een bepaald onderwerp. Door met een ander perspectief ergens naar te kijken. Door feiten en meningen te bestuderen, kom je soms zelf ook tot hele andere conclusies. Dat ik het leuk vindt, komt denk ik ook omdat ik het vanuit huis heb meegekregen, waarbij ik geleerd heb om interesse te hebben voor maatschappelijke onderwerpen.”

Als je het over debatteren hebt, dan heb je het over de Tweede Kamer. Heb je ook een voorbeeld van een politicus waar je qua stijl tegen opkijkt?

“Ik heb niet echt iemand die ik als voorbeeld zie. Maar we kijken wel naar de debatten in de Tweede Kamer. De standpunten van politici snappen we ook vaak, maar we denken wel regelmatig dat het qua presentatie sterker had gekund. Natuurlijk is het makkelijk om zoiets vanuit een externe view te zeggen. Dat geldt ook voor de gemeenteraad. Ik heb een maatschappelijke stage gelopen bij de raad. De debatten die ik gevolgd heb, die waren heel bijzonder om mee te maken. Wat wij op het Praedinius doen heeft ook zeker raakvlakken. Maar in een Tweede Kamer, of in een gemeenteraad, spreek je vanuit de waarde van de politieke partij waar je aan verbonden bent. Wij spreken ook uit perspectieven waar je het soms niet mee eens bent. Dat levert veel inspiratie op. En om nog een naam te noemen: Barack Obama. Ik vind het fantastisch om zijn stijl en zijn intonatie te bekijken.”

Nu hebben jullie als school een behoorlijke reputatie opgebouwd. Toch gingen de prijzen vrijdag niet naar het Praedinius …

“Ja, dat was jammer. Uiteindelijk is het de jury die beslist. En daar kun je het eens of oneens mee zijn, maar zo gaan de dingen. Daar komt bij dat ons team uit zes zesdeklassers bestond en drie waren er voor de allereerste keer bij. Tel daar bij op dat we zaterdag deel hebben genomen aan het Hogerhuistoernooi in Capelle aan den IJssel en dat er een toetsweek voor de deur staat. Het is niet een excuus, maar het was allemaal niet handig en prettig.”

Nu hoop je komende zomer de deur van het Praedinius voor de laatste keer dicht te trekken. Ben je van plan om hier mee door te gaan?

“Mijn plan is om in Groningen te blijven. Dat het stopt, dat vind ik jammer. Maar ik heb al gezien dat er een studentendebatclub is. Zij lijken niet heel erg actief, maar wellicht dat we daar nieuw leven in kunnen blazen? Daarnaast kan ik misschien iets aan de andere kant van het spectrum betekenen. Debatwedstrijden hebben juryleden nodig. Of wellicht kan ik iets betekenen als trainer. Dus ja, het lijkt me wel heel leuk om hier mee door te gaan.”

Je noemde de gemeenteraad al even. Eerder is het in Groningen gegaan over het opzetten van een jongerenraad. Hoe kijk je daar tegen aan?

“Vanuit mijn enthousiasme zou ik zeggen: doen. Maar als je zoiets gaat doen, dan wil je ook alle jongeren bereiken. En dat is heel lastig. Maatschappelijke onderwerpen en het debatteren hebben mijn interesse. Maar dat geldt niet voor elke tiener. En natuurlijk verbaast mij het dat er leeftijdsgenoten zijn die geen weet hebben van bepaalde onderwerpen. Voor je een jongerenraad opzet zou je daar aan moeten werken. En wellicht dat het helpt als zo’n raad echt iets in de melk te brokkelen heeft. Dat het ook echt betekenis heeft.”

Ik moet even denken aan het SBS6-programma Nieuws van de Dag waarin een verslaggever maandag de straat op ging om aan jongeren te vragen wat zij weten van de Holocaust. En of ze weten wat de betekenis is van Auschwitz. De resultaten waren schokkend …

“Voor een deel ligt dat aan de opvoeding. Maar ook aan interessegebieden. Er zijn genoeg leeftijdsgenoten die zich op sociale media afzonderen van de rest van de wereld. Zij hebben totaal geen behoefte om zich er mee te bemoeien. Het dogma ik heb het niet veroorzaakt dus het is niet mijn probleem, gaat hier op. En dat is zonde. Maar zie dat maar eens te doorbreken in een wereld waarin de sociale media ook nog eens kweekvijver is van fake news.”

Als ik jou zo hoor, dan lijkt het mij duidelijk: dit wordt een carrière die in de Tweede Kamer eindigt?

“Haha, misschien. Ik heb op dit moment nog geen politieke dromen. Ik zie wel hoe zich dit gaat ontwikkelen. Maar ik sluit het niet uit. Het is ontzettend leuk om te doen. Ik kan het ook iedereen aanraden.”