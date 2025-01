Donar redt het niet tegen Tartu in ENBL

Donar-speler David Gabrovsek probeert te scoren (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Donar heeft dinsdagavond in Martiniplaza niet kunnen winnen van Tartu Ulikool Maks and Moorits uit Estland. Deze wedstrijd in de ENBL deed er voor beide ploegen niet meer toe, en eindigde in een overwinning voor de gasten: 70-89.

Tegenover de terugkeer bij Donar van James Karnik stond nog steeds de afwezigheid van Sam van Oostrum en Kjeld Zuidema, en voor deze wedstrijd werd ook Zach Harvey aan de kant gehouden. Er waren daarmee zeer veel speelminuten voor de jeugdspelers. Hoewel het al na 4 minuten 4-16 was, kon Donar daarna aanhaken. Aan het eind van het eerste kwart was het 12-19. In het tweede kwart naderde de thuisploeg de tegenstander, zonder dat Donar ooit op voorsprong kwam. Bij rust was de stand 37-40.

Ook na rust had Donar lange tijd een kleine achterstand, waarbij de 12 punten van spelverdeler Tavian Dunn-Martin opvielen. Het derde kwart werd uiteindelijk met maar 1 punt gewonnen door Tartu. De nieuwe tussenstand: 59-63. In het laatste kwart liepen de gasten dan toch weer uit, tot het maximale verschil van 19 punten aan het eind van de wedstrijd.

Topscorers bij Donar waren James Karnik met 16 punten, Tavian Dunn-Martin met 15 punten en Tim Hoeve met 11 punten. Nij Tartu was Omar El Sheikh topscorer met 16 punten.

Donar speelt komende donderdag alweer een thuiswedstrijd. Dan speelt de ploeg van coach Jason Dourisseau tegen Heroes Den Bosch.