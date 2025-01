Donar redt het net niet tegen Heroes Den Bosch

Coach Jason Dourisseau van Donar (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Donar heeft donderdagavond in Martiniplaza een nipte nederlaag geleden tegen Heroes Den Bosch. In de slotfase waren de Bosschenaren net iets sterker: 98-102.

Donar, weer met Zach Harvey, leek een zware avond tegemoet te gaan toen de gasten al snel op 12-21 kwamen. Aan het eind van het eerste kwart was de achterstand nog 7 punten: 16-23. In het tweede kwart liep Heroes eerst uit tot 19-33, maar vervolgens kwam Donar terug tot 30-35. Met een 0-8 run liep Heroes weer uit, en bij rust was het 35-45. Met name het grote verschil in rebounds, in het voordeel van Heroes, bleek opvallend in de wedstrijd.

Na rust werd de wedstrijd een driepuntersfestijn, waarbij het Donar lukte om enigszins in te lopen. Aan het eind van het derde kwart was het verschil even groot als na het eerste kwart: 65-72. In het laatste kwart kwam Donar sterk terug en kwam de ploeg door een driepunter van Tim Hoeve zelfs op 77-76, met nog 3 minuten op de klok. Met nog een halve minuut te gaan, bij de stand 96-99, werd een driepuntsschot van Donar-speler David Gabrovsek geblockt, waarna een fastbreak met score volgde. Donar kwam nog tot 98-101, maar de gasten gaven de wedstrijd niet meer uit handen.

Topscorers bij Donar waren Tavian Dunn-Martin met 25 punten, Zach Harvey met 23 punten, Filip Brankovic met 19 punten en James Karnik met 13 punten. Bij Heroes Den Bosch was Le’Tre Darthard topscorer met 30 punten.

Donar staat op de zestiende plaats in de BNXT League en heeft 10 punten uit 17 wedstrijden. De volgende wedstrijd is alweer komende zondag. Dan is Stella Artois Leuven Bears de tegenstander in Martiniplaza.