Donar naar halve finale beker na thriller

Donar heeft de halve finale van de bekercompetitie bereikt. De Groninger basketballers wonnen dinsdagavond in de kwartfinale thuis met 84-79 van LWD Basket uit Leeuwarden.

De thuisploeg, weer zonder Zach Harvey maar met Kjeld Zuidema, kende een ongekende start. Via 13-0 werd het verschil maximaal 21 punten bij 24-3. Vooral drie driepunters van James Karnik vielen op. Daarna kwamen de gasten enigszins terug. Aan het eind van het eerste kwart was het 28-11. Vervolgens kwamen de Friezen langzaam maar zeker dichterbij, terwijl de schoten bij Donar nauwelijks meer vielen. Kort voor tijd werd het zelfs 37-36. Een driepunter in de buzzer van Donar-speler Tim Hoeve leidde tot een 40-36 ruststand.

Al na 2 minuten in het derde kwart had LWD Basket voor het eerst een voorsprong genomen, maar aan het eind van het kwart waren beide ploegen in evenwicht: 56-56. In het laatste kwart namen de gasten weer de leiding die maximaal 6 punten bedroeg bij 69-75. Daarna kwam Donar sterk terug. Eerst zorgde Filip Brankovic met een driepunter voor 74-75, en later bracht David Gabrovsek met een driepunter de stand op 79-79, met nog anderhalve minuut op de klok. Een halve minuut later zorgde James Karnik met zijn vierde driepunter van de wedstrijd voor een voorsprong van Donar: 82-79. De daaropvolgende aanvallen van LWD Basket leverden geen score op, en Karnik raakte twee seconden voor tijd nog twee vrije worpen.

James Karnik was de grote man aan Groningse zijde met 19 punten en liefst 18 rebounds. Tavian Dunn-Martin had ook een ‘double-double’, met 15 punten en 10 assists. Filip Brankovic was goed voor 18 punten en Tim Hoeve voor 14 punten. Bij LWD Basket was Matt Frierson topscorer met 20 punten.

De halve finale en finale van de beker vinden plaats in Den Haag op respectievelijk vrijdag 21 en zondag 23 maart. Donar speelt in de halve finale tegen ZZ Leiden.