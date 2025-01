Donar komt er niet aan te pas tegen koploper Oostende

Coach Jason Dourisseau van Donar (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Donar heeft zaterdagavond in eigen huis geen potten kunnen breken tegen Filou Oostende, de koploper van de BNXT League. De gasten uit België eindigden ruim boven de 100 punten: 78-112.

De eerder geblesseerd geraakte James Karnik kon nog niet meespelen en voor deze wedstrijd kon ook Sam van Oostrum niet meespelen. Positief daarentegen was het debuut van de nieuwe aanwinst van Donar, Tavian Dunn-Martin. Hij startte in de basis en schoot al snel zijn eerste driepunter raak. Toch was het binnen drie minuten al 3-10, zodat coach Jason Dourisseau zich genoodzaakt zag zijn eerste time-out te nemen. Dat werkte, want de ploeg kwam binnen twee minuten op 12-12. Donar kon bijblijven tot anderhalve minuut aan het eind van het kwart, toen de gasten door slordig spel van Donar uitliepen van 22-23 tot 22-32.

In het tweede kwart liep Filou verder uit, tot aan 39-59 bij rust. Een zoneverdediging van Donar na rust haalde weinig uit, want de gasten bleven maar driepunters raken. Daarbij kwam dat Zach Harvey en Stijn Hintzbergen hun vierde persoonlijke fout kregen en Tim Hoeve zijn derde. Tot overmaat van ramp viel Dunn-Martin uit met kramp. Toch kon Donar voorkomen dat de Belgen verder uitliepen, ook omdat ze hun focus even kwijt waren. Aan het eind van het derde kwart was het 60-82.

Filou hoefde weinig moeite te doen om de 100-puntengrens te doorbreken en daarna was er voor beide ploegen ruimte voor jeugdspelers.

Topscorers bij Donar waren Zach Harvey met 21 punten, Tavian Dunn-Martin met 19 punten en David Gabrovsek met 13 punten. Bij Filou was Timothy Allen topscorer met 22 punten.

Donar heeft 10 punten uit 15 wedstrijden. Komende vrijdag speelt de ploeg van coach Jason Dourisseau een uitwedstrijd tegen House of Talents Kortrijk Spurs.