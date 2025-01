Diverse projecten WerkPro verhuizen naar pand Century: “Waardevol knooppunt”

Het voormalige gebouw van Century aan de Paterswoldseweg. Foto: Google Maps

Verschillende sociale projecten van stichting WerkPro gaan verhuizen naar het voormalige gebouw van Century aan de Paterswoldseweg. Dat heeft de gemeente zaterdag in een brief aan de raad laten weten.

De projecten bevinden zich op dit moment op locaties aan het Damsterdiep en aan het Eemskanaal. Daar moeten ze echter vertrekken vanwege de bouw van de nieuwe woonwijk Stadshavens op deze plek. “Stichting WerkPro biedt met haar sociale ondernemingen zinvol werk en begeleiding voor mensen die dat nodig hebben”, schrijft de gemeente. “Eén van deze ondernemingen is het Twaalfde Huis: de maatschappelijke opvang in Groningen voor verslaafden en (ex-)daklozen middels dagbesteding.” Daarnaast gaat het om onder andere kringloopwinkel GoudGoed, De Riepe, City Works en De Wasplaats.

“Gebouw kan zonder grote ingrepen worden betrokken”

De afgelopen periode heeft de gemeente gekeken naar verschillende locaties. Zo had men een loods aan de Beckerweg op het oog. Deze plek bleek echter niet haalbaar. “Deze locatie aan de Paterswoldseweg kwam voor langere tijd beschikbaar en is een passende oplossing voor de gehele herhuisvesting van WerkPro vanuit Stadshavens. Het pand heeft een goede verbinding met de binnenstad en is direct geschikt voor gebruik.” Uit onderzoek is gebleken dat het gebouw zich in goede staat bevindt.

Inloopbijeenkomst met de buurt

Met betrekking tot de verhuizing van het Twaalfde Huis wordt er een veiligheidsplan opgesteld. “De ervaring leert dat de omgeving hinder kan ervaren van mensen die gebruik maken van deze voorziening, bijvoorbeeld door onbegrepen gedrag. Het veiligheidsplan bestaat uit een pakket maatregelen om eventuele overlast zoveel mogelijk te beperken en tegen te gaan.” In februari vindt er een inloopbijeenkomst plaats met onder meer omwonenden waar zij vragen kunnen stellen. Ook zal verbindingen worden gezocht met partijen in de directe omgeving waarbij er opgetrokken gaat worden als sociale partners.

“Waardevol knooppunt”

De gemeente is blij dat het gelukt is om de voorzieningen in hun geheel een nieuwe plek te geven. “Over het geheel genomen zien we dat door het bijeenbrengen van de verschillende projecten een mooi en waardevol knooppunt kan ontstaan van bedrijvigheid met een sociale waarde, dat tegelijk zinvol werk en begeleiding biedt aan mensen die dat nodig hebben.”