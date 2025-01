Dinsdag kans op een winterse bui, zon komt ook af en toe tevoorschijn

Foto: Joris van Tweel

Groningen gaat een wisselvallige week tegemoet. Regen en zonneschijn wisselen elkaar af. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis is de temperatuur wel redelijk stabiel; die hangt de komende dag tussen de 3 en 5 graden.

“Dinsdag valt er een enkele (winterse) bui. Verder zijn er droge perioden met af en toe zon. Het wordt 5 graden bij een matige tot vrij krachtige wind uit het westen tot zuidwesten, windkracht 4 tot 5. In de nacht minima rond 2 of 3 graden.

Woensdag blijft het droog. Er is veel bewolking en af en toe klaart het op. Het wordt 5 graden bij een matige wind uit het westen tot zuidwesten, windkracht 4. In de nacht minima rond het vriespunt.

Donderdag is het vrij rustig weer. Het blijft droog met vooral in de loop van de dag nu en dan zon. De maximumtemperatuur komt uit rond 5 graden en in de nacht rond nul.

Vrijdag en tijdens het weekend blijft het op de meeste plaatsen droog. Bij vrij rustige condities wordt het wat kouder met overdag een graad of 3. In de nachten neemt de kans op wat lichte vorst toe en verder is er in de nacht en ochtend kans op mist maar is er ook af en toe ruimte voor de zon.”