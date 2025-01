Dinsdag bewolking met enkele opklaringen, later in de week meer regen en een stevige wind

Foto: Joris van Tweel

Na twee dagen waarin de Stadjers af en toe wat blauwe lucht konden bewonderen, wordt het de komende dagen meer bewolkt. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis ligt de temperatuur de komende dagen tussen de 5 en 7 graden.

“Dinsdag is er veel bewolking met een enkele opklaring. Het is overwegend droog met kans op een verspreid buitje. Het wordt 9 graden bij een matige zuidelijke wind, windkracht 4. In de nacht lichte regen bij 5 graden als laagste temperatuur.

Woensdag is het overwegend bewolkt met soms buiige regen. Het wordt 7 graden bij een stevige wind uit het westen tot zuidwesten, windkracht 4 tot 5.

Donderdag en vrijdag valt er een enkel bui of buitje en wordt het af en toe zon 7 graden. Daarna overgang naar droog, rustig en ook wat kouder weer? Meer daarover op de weerpagina.”