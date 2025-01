Dinsdag begint met kans op ijzel, later in de week stijgen de temperaturen

Foto: Sebastiaan Scheffer

Het koude weer zet zich nog eventjes voort. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis kan het dinsdag en woensdag nog ijzig koud worden, maar vanaf donderdag wordt het een stuk zachter in Groningen.

“Dinsdagochtend begint met temperaturen rond het vriespunt en is er kans op lokale motregen waarbij ijzel kan ontstaan. Verder is er veel bewolking, maar het kan in de loop van de middag gaan opklaren. Eerst is er kans op nevel en in de middag loopt het kwik op naar 2 of 3 graden. De wind uit het zuiden tot zuidwesten is zwak of matig, windkracht 2 of 3. In de avond en nacht zijn er opklaringen en daalt het kwik naar -1 graden.

Woensdag is er in de ochtend hier en daar een opklaring, maar de bevolking neemt snel de overhand. In de middag valt er wat lichte regen en in de avond en nacht volgt meer nattigheid. Het wordt 3 of 4 graden bij een zwakke of matige wind uit het zuiden tot zuidwesten, windkracht 2 tot 3. In de nacht weer dichtbij het vriespunt.

Donderdag is het zachter bij 7 graden. Het is bewolkt met soms wat lichte regen. Vrijdag valt er enige tijd regen en waait het flink uit het zuidwesten tot zuiden, windkracht 5. Het wordt 9 of 10 graden.

En het weekendweer? Wordt het droog of gaat het toch weer regenen en waaien en hoe zit het met de winter? Meer daarover op de weerpagina.”