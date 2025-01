Dierenbeschermingscentrum Noord Nederland start crowdfunding voor inrichting nieuw asiel

Foto: Harro Meijer

De Dierenbescherming is een crowdfunding gestart voor haar nieuwe pand aan de Aalborgweg in de Stad. De bouw van het Dierenbeschermingscentrum is zo goed als afgerond, maar de inrichting ontbreekt nog. Met het streefbedrag van 20.000 euro hoopt de stichting de benodigde spullen te kopen.

Het nieuwe pand heeft een grote opvang: 36 honden, 64 katten en 40 konijnen en knaagdieren kunnen er verblijven. Daarnaast komen er buitenverblijven en nachthokken voor hobbydieren als kippen en geitjes. Heet wordt tevens de nieuwe standplaats van de dierenambulance en is er een uitgebreide kliniek met een operatiekamer, laboratorium, röntgenruimte en recoveryruimtes.

“Zachte manden, warme dekens, goede voerbakken en speelgoed ontbreken nog. Wat juist zo belangrijk is om onze asieldieren, die vaak al zoveel hebben meegemaakt, een veilig en liefdevol gevoel te geven”, aldus Dierenbeschermingscentrum Groningen.

Kijk voor meer informatie over de crowdfunding op de website van het centrum.