Dennis uit Groningen maakt kans op prijs voor ‘buitengewone inzet’ voor kwetsbare kinderen

Foto via Het Vergeten Kind

Jeugdbeschermer Dennis Lemstra uit Groningen is genomineerd voor de Hartenhuis Award van de stichting Het Vergeten Kind. De aanmoedigingsprijs wordt uitgereikt aan hulpverleners die zich inzetten voor stabiliteit en aandacht in de jeugdzorg.

Dennis, werkzaam bij Jeugdbescherming Noord, is voorgedragen door 33 collega’s vanwege zijn betrokkenheid en betrouwbaarheid: “Hij gaat niet voor de gemakkelijke weg, maar zet zich in voor de meest passende oplossing. Hij gaat door het vuur voor ze.”

Luisteren en bereikbaar zijn

Dennis zelf laat weten ‘luisteren’ het belangrijkste te vinden in zijn werk. “Jongeren weten vaak het beste wat er thuis aan de hand is. Zij zitten immers midden in die situatie en daarom moeten we met hen in gesprek blijven. We maken soms hele belangrijke beslissingen die veel invloed kunnen hebben op hun leven. Dat moet je echt samen met de jongeren doen.”

Daarom wil Dennis, naar eigen zeggen, altijd bereikbaar zijn: “Maar ook door actief contact te houden met jongeren die plotseling moeten verhuizen. Dan weten we sneller dat er iets aan de hand is. En kunnen wij ook eerder ingrijpen of hulp bieden. Dit helpt jongeren om langer op hun huidige plek te blijven wonen en zo meer stabiliteit te laten ervaren.”

Prijs wordt maandag uitgereikt

De Hartenhuis Awards worden op 3 februari uitgereikt in TivoliVredenburg in Utrecht. De aanmoedigingsprijzen worden toegekend aan aandachtsvolle hulpverleners die kinderen stabiliteit bieden. Uit elke provincie is één hulpverlener genomineerd die laat zien hoe het anders kan. Er worden winnaars gekozen in de categorieën Noord-, Midden- en Zuid-Nederland. De uitreiking van de prijzen valt samen met de jaarlijkse Week van Het Vergeten Kind, waarin de gelijknamige stichting aandacht vraagt voor het stoppen van doorplaatsingen in jeugdzorg.