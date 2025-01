Deel van rotonde Brailleweg van maandag tot en met woensdag afgesloten

Foto via Groningen Bereikbaar

Aanpak Ring Zuid gaat begin volgende week aan de slag met de riolering. Dat betekent dat een deel van de ovonde, de ovale rotonde aan de Brailleweg, wordt afgesloten.

De afsluiting begint op maandagochtend 3 februari om 7.00 uur en eindt op woensdagavond 5 februari om 20.00 uur.

Omleidingen

Verkeer dat vanaf het centrum komt, kan deze periode niet via de Máximaweg in de richting van Hereweg rijden. In plaats daarvan kunnen automobilisten doorrijden richting De Wijert en dan de Van Iddekingeweg nemen. Deze route staat met gele borden aangegeven.

Auto’s die vanaf de Máximaweg komen, kunnen tijdens de afsluitingen niet direct richting de A28 en De Wijert rijden. Dit verkeer wordt omgeleid via de Van Iddekingeweg.

Automobilisten die vanuit Drachten de A7 richting De Wijert willen, kunnen doorrijden op de Brailleweg tot de afrit bij de Parklaan. Daarna kunnen ze direct weer de oprit naar de Brailleweg nemen (zie de afbeelding hieronder).

Tot slot kunnen automobilisten in noord-zuidrichting alleen gebruikmaken van de bypass.