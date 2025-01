De zon komt terug, maar de temperatuur daalt

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Donderdag schijnt af en toe de zon, maar er is ook een bui mogelijk, misschien zelfs met hagel. Er staat een matige noordwestenwind en het wordt 5 of 6 graden. In de nacht naar vrijdag daalt de temperatuur naar ongeveer 2 graden.

Vrijdag laat de zon zich regelmatig zien, maar kan er ook een winterse bui vallen. De wind is opnieuw matig en komt uit het noordwesten. Het wordt ongeveer 5 graden.

Zaterdag opnieuw zon, met ook kans op een winterse bui. Het wordt niet warmer dan 4 graden. De wind draait naar zuidelijke richtingen.

Zondag is er meer kans op winterse neerslag. De temperatuur loopt langzamerhand op tot een graad of 6. Maandag komen daar nog een paar graden bij.