De Boo rijdt nationaal record op 500 meter; Stolz blijft oppermachtig: “You’re getting too close”

Jenning de Boo

Jenning de Boo heeft zondagavond geschiedenis geschreven op de wereldbekerwedstrijd in het Canadese Calgary. Op de 500 meter was hij de eerste Nederlandse schaatser die onder de 34 seconden dook.

De Boo nam het in de laatste rit op tegen de Amerikaan Cooper McLeod. De schaatser uit Groningen legde de eerste honderd meter af in 9.66 seconden. Daarmee gaf hij een aantal honderdsten toe op zijn directe concurrenten. In de volle ronde maakte hij veel goed. Met een maximumsnelheid van 61,1 kilometer per uur zette hij een tijd van 33.87 seconden op de klok. Een persoonlijk record, maar ook een nationaal record dat sinds 2017 op naam stond van Ronald Mulder met 34.08. McLeod finishte in 34.16.

Stolz tegen Scheperkamp

Ondanks de superieure prestatie van De Boo was er één iemand sneller: Jordan Stolz. In een uitverkocht Olympic Oval zag het publiek dat de Amerikaan het in de achtste rit opnam tegen Merijn Scheperkamp. Stolz, die al eens 33.69 op deze afstand heeft gereden, opende in 9.63. In de volle ronde kwam hij met een rustige slag, waarbij hij veel kracht wist te zetten, op een maximumsnelheid van 60.9 kilometer per uur. Stolz finishte in 33.85. Daarmee was hij tweehonderdste sneller dan De Boo. Scheperkamp kwam in 34.54 over de streep. Het podium bestond naast Stolz en De Boo uit de Pool Damian Żurek die een keurige tijd van 34.07 op het scorebord zette wat goed was voor de derde plaats.

Jenning de Boo: “Dit is wat ik wilde”

“Wat een rit was dit”, laat De Boo na afloop voor de NOS-camera weten. “Dit was ook precies wat ik wilde. Ik wilde een dik persoonlijk record rijden en ik wilde het Nederlands record verbeteren. Wel moet ik eerlijk toegeven dat ik in de race wat foutjes heb gemaakt. Maar daar wil ik het nu niet over hebben.” De Boo vertelt dat hij vooraf flink zenuwachtig is geweest. “Mensen in mijn omgeving hebben best wel wat druk gelegd. Ze vertelden dat ik wel even een 33’er zou rijden. Maar dat doe je niet zomaar.”

“Dit is toch een prachtig verjaardagscadeau?”

Voor De Boo leek het verslaan van Stolz geen doel bij deze race: “Van tevoren had ik een tijd in gedachten die ik wilde rijden. Ik dacht aan 33.90. Daar zit ik onder. Ik heb dit weekend twee nationale records gereden en twee persoonlijke records. Afgelopen week ben ik 21 jaar geworden. Dit is toch een prachtig verjaardagscadeau?” En de concurrentiestrijd met Stolz? “Zijn coach kwam bij me, en hij zei tegen mij, you’re getting too close. Maar Stolz is niet bang. Hij vindt dit mooi. Ik kan hem ruiken. Ik weet van mezelf dat het harder had gekund. Maar dit is wat het is. En het was genoeg.”

Stolz liet na afloop weten tevreden te zijn. Wel gaf hij aan wat vermoeid te zijn. Ook baalde hij dat de vijfhonderd meter zo laat in het programma gepland stond. Volgend weekend wacht de volgende wereldbekerwedstrijd. Deze vindt plaats in de Pettit National Ice Center in Milwaukee. Dat is de thuisbaan van Stolz.