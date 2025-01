De Boo komt met team tekort op teamsprint; wereldrecord voor Amerika: “In Hamar staan we er”

Jenning de Boo - Foto via Gemeente Groningen

Het is Jenning de Boo, Tim Prins en Stefan Westenbroek niet gelukt om een nieuw wereldrecord neer te zetten bij het onderdeel teamsprint op de wereldbekerwedstrijden in het Canadese Calgary. Vooraf hadden ze aangegeven dat dit het doel was.

Het zaadje om voor een wereldrecord te gaan werd vorig jaar in hetzelfde Calgary geplant. De Canadezen wonnen toen de teamsprint in een tijd van 01.17.31 seconden. Nederland legde de afstand tweeduizendste seconde langzamer af. Bij het onderdeel teamsprint vaardigt een land drie schaatsers af, waarbij er in een directe wedstrijd tegen een ander land wordt geschaatst. Er worden drie rondes gereden en na elke ronde moet één schaatser de baan verlaten. Uiteindelijk wordt er een tijd neergezet als de derde schaatser de derde ronde heeft voltooid.

Nederland tegen China

Nederland nam het in de startvolgorde Westenbroek, De Boo en Prins in de vierde rit op tegen China. Westenbroek ging er als een speer vandoor waardoor er in de openingsronde teveel afstand ontstond tussen hem en De Boo. Prins reed ondertussen boven zijn macht. Dit leidde tot verzuring in de laatste ronde. Nederland finishte in een tijd van 01.17.54. Op dat moment hadden ze de beste tijd, maar het was niet snel genoeg om het wereldrecord te verbeteren.

Wereldrecord voor Amerika

Op dat moment moesten er nog twee landen aan de start verschijnen: Canada en Amerika. Al snel werd duidelijk dat Canada geen bedreiging vormde. Met het ontbreken van Jordan Stolz in de opstelling van de Amerikanen leek daar ook geen gevaar te zitten, maar Cooper McLeod, Zach Stoppelmoor en Austin Kleba leverden een geweldige prestatie en met 01.16.98 schaatsten zij een nieuw wereldrecord.

Jenning de Boo: “Het ging niet volgens plan”

Na afloop was De Boo voor de NOS-camera realistisch: “We hadden op meer gehoopt. We wilden winnen en we wilden revanche pakken op wat ons hier vorig jaar op deze baan is overkomen. Tim had tijdens de race echter een missertje. Het ging niet volgens plan. Toch hebben we er alles uitgehaald. Straks in Hamar, tijdens de WK-afstanden in maart, vindt dit onderdeel weer plaats. Dan zullen we er staan.”

Tim Prins: “Het ligt aan mij”

Een eerlijke Prins vertelde voor de camera dat de fout bij hem lag: “Ik trek het boetekleed aan. Ik heb iemand voor me rijden (De Boo, red.) die het perfect doet. En ik doe dat niet. Het ligt aan mij. Ik ben hier verantwoordelijk voor. Ik baal er van dat het er niet goed uit is gekomen. Doordat ik de bochtlijnen niet goed reed, verloor ik snelheid. In de laatste ronde liep ik helemaal vol. In de beste situatie hadden we hier vandaag kunnen winnen.” De Boo: “Ik snap dat Tim baalt. Maar iedereen kan een foutje maken. Wat ik al zei, straks in Hamar, dan zullen we er staan.”