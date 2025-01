Dave Kwakman van AZ op huurbasis naar FC Groningen

Foto: FC Groningen: Dave Kwakman

FC Groningen huurt Dave Kwakman voor de rest van het seizoen van AZ.

De 20-jarige Volendammer speelt voornamelijk bij Jong AZ in de eerste divisie. Hij speelde ook al diverse wedstrijden in de hoofdmacht van AZ, waaronder in de bekerwedstrijd eerder dit seizoen tegen FC Groningen.

Kwakman is een rechtsbenige centrale middenvelder en is jeugdinternational van Oranje O-19. Kwakman hoorde bij de selectie van AZ die in 2013 de UEFA Youth League wist te winnen.

Hij hoopt bij FC Groningen meer speelminuten te maken in de eredivisie. Bij AZ heeft Kwakman en contract tot medio 2028.