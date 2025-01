Dag van de Silly Walk: “Ik doe vaak een oud opaatje of omaatje na”

Het is vandaag (dinsdag) de internationale dag van de Silly Walk. Ofwel een raar loopje.

De Silly Walk is afkomstig uit de Britse komedieserie Monty Python, waarin John Cleese vanuit het Ministry of Silly Walks rare loopjes doet.

In de Wijert is sinds mei 2019 een zebrapad aan de Bordewijklaan waar je op een rare manier kunt oversteken. De initiatiefnemers waren geïnspireerd door de Silly Walk.

De leerlingen van de nabijgelegen Brederoschool steken er nog steeds op een rare manier over. “Ik doe het heel vaak met vrienden of vriendinnen”, zegt een leerlinge van de school. Een andere scholier heeft een vast kunstje: “Ik doe vaak een oud opaatje of omaatje na”. (video)