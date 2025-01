D66 wil af van slimme verkeerslichten in Stad vanwege privacyzorgen

Foto via .pickpik.com

De raadsfractie van D66 in Groningen maakt zich zorgen over privacy en digitale veiligheid rond het gebruik van slimme verkeerslichten in de stad. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) waarschuwde vorig jaar al voor de risico’s van deze technologie.

In Groningen hangen deze slimme verkeerslichten in ieder geval op vijf plekken de westelijke ringweg, achterhaalde D66. Deze verkeerslichten verzamelen onder andere persoonsgegevens van weggebruikers, zoals ritten, snelheid en locatie. Dit gebeurt door verbinding met apps op mobiele telefoons, wat volgens de AP zonder een goede grondslag niet toegestaan is. Bovendien zouden de systemen onvoldoende beveiligd zijn tegen hackers.

In Amsterdam werd al besloten om slimme verkeerslichten tijdelijk niet in te zetten, om dezelfde privacy- en beveiligingszorgen. D66 vraagt het college van Groningen of het dezelfde stap wil zetten. “De fractie van D66 staat positief tegenover technologische innovaties die bijdragen aan efficiëntere en duurzamere infrastructuur die de doorstroming verbeteren en wachttijden verkorten”, vertelt raadslid Maria Martinez Doubiani. “Echter, we hechten ook groot belang aan de bescherming van privacy en digitale veiligheid voor onze inwoners en bezoekers.”