D66 werkt aan Groningse versie van ‘Stille Strijd’ om aandacht te vragen voor mentale gezondheid jongeren

Foto via Rijksuniversiteit Groningen

Achter de schermen werkt D66-raadslid Mirjam Gietema met verschillende jongeren, maatschappelijke organisaties en de gemeente aan een plan om een Groningse versie te maken van het beeld Stille Strijd, wat vorig jaar een paar weken op het Akerkhof stond. Over een jaar moet dit beeld rondreizen door de gemeente en de provincie.

Net als het beeld Stille Strijd van Saskia Stolz, een 2,5 meter hoog en 4 meter lang beeld van een ineengedoken jongen (in wit en knalgeel), moet ook een Groningse versie symbool staan voor mentale problemen zoals eenzaamheid, prestatiedruk en depressie onder jongeren.

Gietema laat weten dat het beeld, zoals het vorig jaar op het Akerkhof stond, grote indruk op haar heeft gemaakt: “Iedere keer als ik er langs kwam, maakte het me verdrietig. En tegelijkertijd zag ik hoe het kunstwerk – hoe ongemakkelijk soms ook – mensen bewust maakte en een gesprek op gang bracht.”

Nieuw kunstwerk moet drie jaar rondreizen

Daarom werkt het raadslid nu, samen met jongeren en organisaties, aan een plan om een regionaal kunstwerk te realiseren met eenzelfde effect. Dit kunstwerk moet vanaf januari 2026 door Groningen reizen. Net als bij Stille Strijd is het doel om het taboe rond mentale gezondheid te doorbreken en het gesprek hierover te stimuleren.

Volgens Gietema moet het echt een Gronings kunstwerk gaan worden: “Het idee is om dit jaar een beeld te ontwerpen en bouwen met jongeren, organisaties en kunstenaars uit Groningen. Ik hoop dat het beeld volgend jaar op Blue Monday onthuld kan worden en dan twee of drie jaar rondreist door Groningen.”

Als het kunstwerk volgend jaar klaar is, hoopt het D66-raadslid dat het eenzelfde effect heeft als Stille Strijd. Gietema stelt: “Ik hoop dat het kunstwerk iedereen tot stilstand brengt en na laat denken over de mentale gezondheid van zichzelf en mensen om zich heen. Maar ik hoop ook dat we het beeld gaan gebruiken als gezamenlijk startpunt voor verandering!”

Veel mentale problemen onder jongeren

Veel jongeren en jongvolwassenen krijgen te maken met burn-outs, depressie lijkt steeds normaler te worden en er is een enorme groei van gezinnen (nu 1 op de 7) die een beroep doen op jeugdzorg. Onderzoeken bevestigen dit beeld. Meer jongeren ervaren mentale problemen: vaker geïrriteerd, moeite met slapen, buik- en hoofdpijn, prestatiedruk op school en ontevreden over het leven.

Volgens Gietema doet de gemeente al heel wat om de mentale gezondheid van jongeren op te krikken, maar is het nog niet genoeg. Het kunstwerk moet daar een bijdrage aan gaan leveren: “We moeten als mensen en samenleving vooral ook zelf aan de slag mentale gezondheid. Het is niet iets dat de overheid, zorg en het onderwijs zelf kunnen oplossen. Mentale problemen zijn ook onderdeel van het leven, zeker voor jongeren.”