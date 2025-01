D’ Olle Grieze weer het donker tot de zomer, tijdelijke verlichting Martinitoren weggehaald

Foto: Patrick Wind (112 Groningen)

De Martinitoren staat vanaf deze maandag weer in het donker. De tijdelijke verlichting, die de toren tijdens de winterperiode in de schijnwerpers zette, is maandagochtend verwijderd.

De Martinitoren stond bijna twee jaar zonder verlichting. De gemeente schakelde eind 2022 de oude lampen uit om energie te besparen, nadat de energieprijzen door de oorlog in Oekraïne sterk waren gestegen. Een initiatief van Groningse ondernemers, met een bijbehorende inzamelingactie, zorgde ervoor dat de toren sinds kerstavond tijdelijk wel weer in het licht stond. De gemeente gaf toestemming om de toren tot en met ESNS weer uit te lichten.

Ondanks de grote waardering van Groningers voor een verlichte Martinitoren (uit een peiling van OOG blijkt dat 88 procent van de inwoners de toren graag permanent verlicht ziet) blijft de toren voorlopig donker. De gemeente is bezig met een nieuw verlichtingssysteem, maar door technische problemen is de installatie van de duurzame LED-verlichting uitgesteld tot komende zomer. De nieuwe verlichting van de Martinitoren zal energiezuinig zijn en verbruikt tien keer minder stroom dan de oude lampen. Het systeem combineert verlichting van buitenaf met lampen vanaf de toren zelf.