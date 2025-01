Culturele talenten krijgen bijdrage van 40 duizend euro

Foto: Axelle B via Publicdomainpictures.net

Drie culturele organisaties krijgen een bijdrage van 40 duizend euro voor de ’tweejarige bewezen talentregeling’ van de gemeente Groningen. Het gaat om Buro Mix, Wilde Kade en Antiklimax.

De regeling geeft jonge talentvolle makers een financiële bijdrage om te kunnen experimenten en ervaring op te doen. Het gaat om ontwikkeling op artistiek en zakelijk vlak. Het doel ervan is het stimuleren van het oeuvre, cultureel ondernemerschap en zichtbaarheid. Daarmee ontstaat werk dat een betekenisvolle bijdrage kan leveren aan de hedendaagse kunst in Groningen.

De Kunstraad Groningen was onder de indruk van de kwaliteit van alle aanvragen. Daaruit blijkt dat er veel talent in Groningen is. Het college heeft het advies van de Kunstraad overgenomen.

Buro Mix is een Gronings platform voor sociale kunst en social design. Het richt zich op actuele sociale thema’s. Wilde Kade wil performancekunst verder ontwikkelen door samen met kunstenaars te experimenteren met nieuwe vormen. Antiklimax maakt teksttoneel. Hij buigt oude verhalen om naar hedendaagse dilemma’s.