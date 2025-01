Coffeeshops Dees en De Driemaster moeten binnen twee weken dicht: ‘Ernstig gevaar op strafbare feiten’

Foto via Google Maps - Streetview

Coffeeshop Dees aan de Papengang en De Driemaster aan de Nieuweweg moeten binnen twee weken gesloten zijn. Dat heeft interim-burgemeester Mirjan van ’t Veld donderdag besloten. De eigenaresse van de twee cannabiswinkels raakt de vergunning voor de zaken kwijt.

In een brief aan de gemeenteraad laat Van ’t Veld weten dat ze deze besluiten heeft genomen op basis van een advies van het Landelijk Bureau Bibob en eigen onderzoek. Volgens de interim-burgemeester laten deze onderzoeken zien dat er een ‘ernstig gevaar’ is dat de vergunning ‘mede zal worden gebruikt om strafbare feiten te plegen’.

Van ’t Veld stelt dat er, nadat de gemeente het voornemen om de twee zaken te sluiten aandroeg bij de eigenaresse, nog is gepraat met coffeeshopbazin. Maar dat heeft niet tot een andere conclusie geleid’.

Sluiting na vondst geheime ruimte met kilo’s aan ‘voorraad’

Het is niet de eerste keer dat de twee coffeeshops gedwongen dicht moeten op last van de burgemeester. De aanleiding voor het Bibob-onderzoek was een inval door de FIOD bij de twee coffeeshops in september 2022. Toen werd in de kelder van één van de panden een geheime bovenruimte gevonden, met daarin meer dan achttien kilo softdrugs.

Burgemeester Koen Schuiling dwong de coffeeshops daarna (eind december 2022) om vier maanden dicht te blijven. De eigenaresse van de coffeeshop probeerde deze sluiting destijds tevergeefs te voorkomen via de rechtbank.

De kans bestaat dat de eigenaresse de permanente sluiting die nu is opgedragen ook gaat aanvechten bij de rechter, via een voorlopige voorziening tijdens een eventuele bezwaarprocedure.

Nog maar zeven shops over

Als de sluiting van de twee coffeeshops doorgaat, blijven er nog maar zeven wietwinkels over in Groningen. Er komen voorlopig geen nieuwe coffeeshops in de plaats voor Dees en de Driemaster, besluit Van ’t Veld. Vorig jaar ging The Happy failliet na een reeks aan incidenten en bijbehorende sluitingen door de burgemeester. Taveerne Oasis deed zelf de deuren op slot. Dat is maar de helft van het total aantal vergunde coffeeshops wat zou kunnen bestaan in de gemeente: veertien is het maximaal aantal vergunningen wat de gemeente kan uitgeven voor de cannabiszaken.

Raadslid Niels Hilboesen van de Stadspartij is bezorgd over de gevolgen van de laatste twee sluitingen en het steeds kleiner wordende coffeeshopbestand. “Gezien de gemeentelijke deelname aan de wietproef en de noodzaak van een passend en gereguleerd aanbod, roept dit vragen op over het huidige en toekomstige beleid rondom coffeeshops in onze stad”, schrijft Hilboesen in schriftelijke vragen aan het college.

Hilboesen vraagt zich af of het overgebleven aantal coffeeshops wel voldoende is om aan de vraag te voldoen, zeker met het oog op de wietproef. “Daarin wordt juist gestreefd naar regulering en een gecontroleerd aanbod van softdrugs. Waarom wordt er bij het intrekken van vergunningen geen beleid gevoerd waarbij direct nieuwe vergunningen worden uitgegeven om het totale aantal coffeeshops op peil te houden?”

‘Alternatieve modellen’

De gemeente zou er, zo schrijft Hilboesen, goed aan doen eens te kijken naar alternatieve modellen, zoals zogenaamde “drive-in” coffeeshops of coffeeshops buiten stadscentra. In andere provincies zijn die er al wel. Dergelijke alternatieven zouden de overlast door coffeeshops in de binnenstad kunnen doen afnemen.

Ook het toestaan van de thuisteelt van een beperkt aantal cannabisplanten, zoals dat vroeger was toegestaan, zou volgens Hilboesen een passende stap zijn. “Dit zou bijdragen aan het verminderen van straatcriminaliteit en een efficiënter gebruik van politiecapaciteit. Het college profileert Groningen vaak als een voorloper op andere gebieden. Waarom wordt deze ambitie niet waargemaakt op het gebied van softdrugsbeleid?”