Code geel in Groningen: glad op de wegen en ’s middags mogelijk sneeuw

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Waar een groot deel van het land is wakker geworden met sneeuw, is dat in Groningen niet het geval. De verwachte sneeuw is afgelopen nacht niet gevallen, waardoor de gladheid nog meevalt.

Het KNMI heeft voor zondag code geel afgegeven vanwege kans op gladheid en slecht zicht door sneeuwval. De waarschuwing geldt tot dusver 14.00 uur vanmiddag.

Waar veel plekken in Nederland alweer afscheid moeten nemen van de sneeuwlaag, zit Groningen nog te wachten op de sneeuwval. De sneeuw trekt volgens Weeronline nu pas naar het noorden. Het weerstation voorspelt tussen 10.00 uur en 16.00 uur zo’n 1 tot 3 centimeter sneeuw. “Hier kan kan de sneeuw wat langer doorgaan en is zeer lokaal ook kans op ijzel”, aldus Weeronline.

In Groningen zal de sneeuwpret maar van korte duur zijn. Aan het begin van de middag draait de wind naar het zuidwesten en daarmee waait een zachtere lucht onze kant op. De sneeuw smelt en zal overgaan in regen. “Aan het begin van de middag ligt de temperatuur op veel plaatsen rond het vriespunt en aan het eind van de middag is het in bijna heel het land maar liefst 10 graden.”