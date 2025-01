ChristenUnie denkt na over uitbreiding Wintergoud: “Dorpen er bij betrekken”

Foto: Rieks Oijnhausen

De eerste editie van Wintergoud, die in december werd gehouden, kon rekenen op veel enthousiasme. Maar hoe blikt de fractie van de ChristenUnie terug op het evenement waarvan zij aan de wieg stonden?

“Wij hebben het drie jaar geleden enigszins aan het rollen gebracht”, vertelt raadslid Laurent Dwarshuis. “Wij denken dat de afgelopen editie van Wintergoud een succes is geworden, gezien de hoge bezoekersaantallen en de positieve reacties van zowel inwoners als ondernemers. Ik ben verschillende keren over de Grote Markt gelopen, en ik zag jong en oud, uit Stad en Ommeland, plezier hebben van het reuzenrad, de kraampjes en de ijsbaan. Toch denk ik dat er nog wel verbetering mogelijk is.”

Stad in december verbinden

Drie jaar geleden was het ChristenUnie-wethouder Inge Jongman die via sociale media haar bewondering uitsprak over Dublin Winter Lights. In de Ierse hoofdstad worden al heel wat jaren op rij gebouwen en objecten verlicht waarbij bezoekers, door verschillende lichttechnieken die gebruikt worden, oren en ogen tekort komen. Zoiets zou in Groningen niet misstaan. Een geste die door de inmiddels uitgetreden burgemeester Koen Schuiling (VVD) wordt opgepakt omdat volgens hem december een probleem-maand is. Tussen de uittocht van Sinterklaas en de start van het nieuwe jaar is er veel overlast door bijvoorbeeld vuurwerk waardoor het voor veel mensen geen leuke maand is. Zijn idee was om een evenement te organiseren dat de stad zou verbinden.

“Betrokkenheid van kerken versterken”

“We hebben met Wintergoud een mooi evenement dat de komende jaren nog mooier kan worden”, vertelt Dwarshuis verder. “Wat bijvoorbeeld verder versterkt zou kunnen worden is de betrokkenheid van kerken. Bij de afgelopen editie werd er vanuit de Stadskerk een Christmas City Walk georganiseerd. Maar er is ruimte voor meer. Ik was zelf op kerstavond bij de Kerstnachtdienst in de Martinikerk. Deze dienst trok een ongekend groot publiek. Wellicht is er een mogelijkheid om dat te combineren met Wintergoud. Tijdens de Paasperiode heb je de Passion. Dan wordt het lijdensverhaal van Jezus verteld. Maar Kerstmis heeft ook zijn verhaal. Wellicht dat we daar iets heel moois en educatiefs mee kunnen doen?”

“Dorpen met een lint van licht aan elkaar verbinden”

Op de vraag of de ChristenUnie het ook een idee vindt om Wintergoud naar de dorpen te brengen, reageert Dwarshuis enthousiast. “De afgelopen editie is opgezet door ondernemers. Iedereen blikt enthousiast terug. En er wordt gezegd dat het wellicht bij de komende editie wat groter kan. Je kunt je daarbij op de binnenstad richten, maar je loopt dan ook al snel tegen grenzen aan. Je zou inderdaad ook kunnen kijken naar de dorpen. Haren heeft een gezellig centrum. En dat geldt ook voor Ten Boer. Tijdens eerdere commissievergaderingen over de decemberperiode heeft mijn voorgang Sten Wennink eens gezegd dat het hem goed leek dat de dorpen en de stad door een lint van licht aan elkaar verbonden zouden worden. Dat vind ik nog steeds een hele mooie uitspraak. Daar zouden we over na kunnen denken of daar iets in mogelijk is.”

“Open voor nieuwe ideeën”

De ChristenUnie is ervan overtuigd dat Wintergoud een toekomst heeft. “De afgelopen editie heeft veel gebracht. Ik sprak ondernemers die vertelden dat ze blij waren dat er weer files voor de parkeergarages stonden. De coronacrisis heeft er flink ingehakt. Daarnaast is er het afgelopen jaar door fracties wel eens het beeld geschapen dat de gemeente vooral bezig was om ondernemers te pesten. Met Wintergoud hebben we laten zien, want de gemeente heeft hard meegewerkt om het mogelijk te maken, dat we open staan voor nieuwe ideeën.”

Wethouder Carine Bloemhoff (PvdA) van Haven & Marktwezen liet afgelopen woensdag weten eveneens enthousiast te zijn over WiterGoud. Ze vertelde dat het evenement komend voorjaar verder geëvalueerd wordt. Dwarshuis wil die evaluatie aangrijpen om na te denken over toekomstige edities en de invulling er van.