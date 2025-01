CDA wil dat supermarkt uit Korenbeurs vertrekt: “Prijsvraag uitschrijven voor nieuwe invulling”

Foto: Rick van der Velde

Als het aan de fractie van het CDA ligt, dan vertrekt de huidige blauwe supermarkt uit de Korenbeurs op de Vismarkt. Andere fracties noemen het idee interessant, vooral omdat de gemeenteraad wil dat op termijn één van de supermarkten in de binnenstad gaat vertrekken.

In de binnenstad bevinden zich nu zes supermarkten. Dit aantal past qua schaal en grootte niet meer in het centrum. Daarmee wordt bedoeld dat ze veel plaats in beslag nemen, waardoor er weinig ruimte overblijft voor andere winkelformules en lokale ondernemers. Daarnaast trekken ze veel verkeer aan, wat op het gebied van bevoorrading een steeds grotere uitdaging wordt. Het voorstel van de gemeente is om het aantal supermarkten, dat groter is dan vijfhonderd vierkante meter, te bevriezen. In de toekomst is er de ambitie om afscheid te nemen van één van de zes supermarkten.

Jalt de Haan (CDA): “Kans pakken om Korenbeurs een maatschappelijke functie te geven”

Jalt de Haan van het CDA: “Wij kunnen dit plan steunen. We hebben voldoende supermarkten in de binnenstad. Het is belangrijk om het centrum aantrekkelijk te houden voor bezoekers. Als we naar de tweede fase van het plan kijken, dan moeten we wat onze fractie betreft de kans pakken om de Korenbeurs een maatschappelijke functie te geven. De pracht en praal van dit gebouw vraagt om meer dan een supermarkt. Het gebouw is ook van de gemeente en wordt op dit moment verpacht.”

“Het mag niet teveel kosten”

De SP steunt het idee. Hans de Waard: “Wil het CDA dan alleen in gesprek met de supermarkt op deze specifieke locatie?” De Haan: “Ja. Maar daar hebben we wel twee kanttekeningen bij. De afgelopen jaren zijn er miljoenen geïnvesteerd in de binnenstad. Dit plan mag niet tot teveel kosten gaan leiden. Daarnaast moet er breed gekeken gaan worden wat er qua invulling met de Korenbeurs gedaan kan worden.” Het CDA denkt daarbij aan bijvoorbeeld een foodhall. “Maar je kunt ook denken aan een multifunctioneel gebouw waar lezingen of concerten gegeven kunnen worden. Of we schrijven een prijsvraag uit zodat inwoners er over mee kunnen denken.”

Wethouder Carine Bloemhoff (PvdA): “We gaan bedrijven niet uit de panden dwingen”

Ook andere fracties geven aan het voorstel interessant te vinden. Wethouder Carine Bloemhoff (PvdA) van Economische Zaken: “Met enige regelmaat spreek ik mensen die zeggen, wat jammer dat er in de Korenbeurs een supermarkt zit. In de toekomst willen we in het centrum naar maximaal vijf supermarkten die groter zijn dan vijfhonderd vierkante meter. Het gesprek hierover willen we in goed overleg gaan voeren met de betrokken winkels. We gaan bedrijven niet uit de panden dwingen. Het CDA zegt dat het niet teveel mag kosten: dat kan voor dit specifieke gebouw ingewikkeld worden, want er zit een erfpachtconstructie op. Daarnaast moet ook gezegd worden dat de blauwe supermarkt die nu in het gebouw zit, heel zorgvuldig met het monument om gaat. Men heeft niet het hele gebouw blauw geschilderd, om maar een voorbeeld te geven. De vraag is of deze supermarkt deze A-locatie wil laten gaan. Het voorstel is interessant, maar ik geef wel een winstwaarschuwing dat dit heel ingewikkeld kan worden en ook veel geld kan gaan kosten.”

Tom Rustebiel (D66): “Waken voor leegstand”

De fractie van D66 denkt dat het goed is dat er geen nieuwe supermarkten in het centrum bij gaan komen. “De logistieke stromen die bij zo’n winkel horen zorgen voor uitdagingen die niet passen in onze historische binnenstad. Aan de andere kant zijn het ook panden die een bepaalde aantrekkingskracht hebben: ondernemers zitten graag naast supermarkten. Daarnaast moeten we ons realiseren dat wanneer we het aantal supermarkten terug gaan brengen, dat een dergelijk pand qua inrichting en grootte niet direct geschikt is voor een andere winkel om dit over te nemen. Ik wil waken voor leegstand.”

Laurent Dwarshuis (ChristenUnie): “Beleid kan goed uitpakken voor supermarkten in de wijken en dorpen”

De ChristenUnie is het met Rustebiel eens. De Waard van de SP kijkt er anders tegen aan: “Ondernemers zijn toch hele vindingrijke mensen? Als er zoveel ruimte in een pand beschikbaar komt, dan weet toch juist deze sector met een oplossing te komen?” Dwarshuis: “Eens. Wij denken ook dat dit beleid, door nu op de rem te gaan staan, dat dit goed uit kan pakken voor een betere spreiding van supermarkten in de wijken en dorpen in onze gemeente.” GroenLinks is bang dat door dit beleid er juist veel supermarkten net buiten de grens van de binnenstad gaan zitten. Bloemhoff zegt dat hier onderzoek naar is gedaan, en dat deze angst niet gedeeld wordt.

Irene Huitema (PvdA): “Binnenstad wordt gedomineerd door blauwe en gele supermarkten”

Tijdens de vergadering gaat het ook over de kleur van de supermarkten die zich in het centrum bevinden. Irene Huitema van de PvdA: “De binnenstad wordt nu gedomineerd door blauwe en gele supermarkten. Wij vinden het jammer dat discountsupermarkten uit de binnenstad vertrokken zijn. Voorheen zat er bijvoorbeeld eentje aan de Rode Weeshuisstraat. Juist deze winkels zijn interessant voor inwoners met een kleine portemonnee.” Ietje Jacobs-Setz van de VVD: “Dit voorstel gaat over het bevriezen van het aantal supermarkten, en uiteindelijk om er eentje te sluiten, terwijl u pleit voor eentje extra?” Huitema: “Wij realiseren ons dat dit niet makkelijk zal zijn. Maar wij willen dit wel gezegd hebben.” Partij voor het Noorden sluit zich daar bij aan dat het hebben van een discountsupermarkt een waardevolle aanvulling zou zijn.

Wethouder Carine Bloemhoff: “Wij kunnen niet sturen welke supermarkt waar komt”

Bloemhoff is op dit vlak voorzichtig: “Wij kunnen er niet op sturen welke supermarkt waar komt. Ik vind het ook jammer. Maar het heeft te maken met marktoverwegingen van de bedrijven. De winkels die u in gedachten heeft willen graag op plekken zitten waar klanten de auto makkelijk en goed kunnen parkeren. Zodat ze vanuit de winkel hun boodschappen direct in kunnen laden in hun auto.”