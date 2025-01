CDA wil meer aandacht voor sport- en topsportlocaties

Foto via Pixabay

De raadsfractie van het CDA wil dat de gemeente meer aandacht schenkt aan accommodaties voor topsport en talentontwikkeling.

Het CDA is het eens met de Adviescommissie voor de Sport Groningen. Die deelde begin deze maand aan de gemeenteraad mee dat er geen duidelijke visie is op een toekomstbestendige sportinfrastructuur. Dat is niet alleen belangrijk voor het stimuleren van topsport, maar ook van talentontwikkeling. Bovendien moet het bijdragen aan een grotere deelname aan sport in de stad. Daarvoor is een flinke investering nodig.

De adviescommissie heeft drie scenario’s uitgewerkt. In het meest ambitieuze scenario komt er een mutifunctionele sporthub die niet alleen als trainingslocatie functioneert, maar ook als wedstrijd- en evenementenlocatie en als kenniscentrum.

Het tweede scenario gaat uit van twee verschillende hotspots: een locatie voor topsportevenementen en eentje voor talentontwikkeling. Het derde scenario gaat uit van maatwerk per sport, zoals verbetering van het Atletiekcentrum in het Stadspark, beter en veiliger water om te roeien, het behouden van de ijsbaan in Kardinge en faciliteiten voor Urban Sports.

Het CDA wil van het gemeentebestuur weten hoe die de scenario’s beoordeelt en hoe het denkt over het voorstel voor een Vitaliteitscampus op Kardinge, een nieuwe roeibaan en betere faciliteiten voor de atletieksport.