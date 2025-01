CDA en VVD vinden nieuwe tarieven voor parkerende bezoekers te duur: ‘Bizarre prijsstijgingen in ingewikkelde tijden’

Foto via Gemeente Groningen

De raadsfracties van CDA en VVD in Groningen maken zich zorgen over de kosten van de nieuwe bezoekersvergunning voor parkeren. Volgens de partijen ontvangen zij veel klachten van inwoners.

Het nieuwe systeem, wat sinds 1 januari geldt, geeft bewoners 150 parkeervergunninguren als startsaldo. Extra uren kosten 0,50 euro per uur. De gemeente Groningen heeft de parkeerregels, naar eigen zeggen, aangepast om beter in te spelen op de behoeften van inwoners en de druk op parkeerplekken te verminderen. Daarnaast wil de gemeente met hogere parkeertarieven in drukke wijken rondom de binnenstad het autoverkeer ontmoedigen en de leefbaarheid verbeteren.

Maar het CDA en VVD noemen de prijsstijgingen ‘bizar’. “De afgelopen weken stroomde de inbox van de gemeenteraad vol met klachten van inwoners”, aldus CDA-raadslid Etkin Armut. “Dat zal de komende weken en maanden alleen maar meer worden.” Het CDA stelt daarom komende woensdag, samen met de VVD, vragen over de hoge parkeertarieven. De twee partijen vrezen dat vooral mensen met een laag of middeninkomen hierdoor worden benadeeld. Ze wijzen erop dat niet iedereen gebruik kan maken van de fiets of het openbaar vervoer om op bezoek te gaan.

De partijen roepen het college op om de tarieven te verlagen. Ze stellen voor om het uurtarief te verlagen naar bijvoorbeeld 0,10 euro en het startsaldo te verhogen naar een niveau dat vergelijkbaar is met de oude regeling. Armut: “Het doel van dit gemeentebestuur om autoverkeer terug te dringen zou niet ten koste mogen gaan van de portemonnee van Groningers. De Groninger die met regelmaat bezoek wil verwelkomen. Iets wat een sociale gemeente van harte zou moeten toejuichen. We roepen het college daarom op zich te herbezinnen, om te voorkomen dat veel Groningers te maken krijgen met bizarre prijsstijgingen in deze al ingewikkelde tijden.”